Piaţa de energie electrică a fost liberalizată la 1 ianuarie 2021. Începând cu această dată, consumatorii care erau până acum în regim reglementat şi păstrau actualul contract, riscau să plătească preţuri mai mari cu 13-26%. Din acest motiv, toţi consumatorii au fost sfătuiți să aleagă una dintre ofertele de pe piaţa concurenţială, până la 31 ianuarie.

Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) a anunţat, însă, că prelungeşte până la 31 martie 2021 perioada în care consumatorii casnici pot încheia contracte de furnizare pe piaţa reglementată, iar furnizorii au fost de acord cu această propunere.

Numai că propunerea a stârnit dezbateri aprinse. În acest context a intervenit și ministrul Energiei, Virgil Popescu, care a transmis că nu este de acord şi a criticat ordinul ANRE.

Ministrul Energiei: „Nu pot să am eu monopol de 6 milioane de clienţi”

Virgil Popescu a spus că această trecere automată din piaţa reglementată în piaţa serviciului universal nu este o trecere normală. „Este un abuz de poziţie dominantă pe care furnizorii îl folosesc. Ei au o bază de 6 milioane de clienţi reglementat pentru care nu au plătit niciodată. Deci asta este evident, când s-a făcut privatizarea, distribuţiile au luat distribuţiile de energie electrică, nu au luat clienţii. Automat au preluat această bază de date, au preluat clienţii, nu au plătit niciodată pe ei, iar acum îi folosesc ca şi monopol. Ori asta nu poate să rămână aşa.

Nu pot să am eu monopol de 6 milioane de clienţi pe care îi gestionez cum vreau şi dacă eu mâine spun că trec în regim concurenţial îi duc întâi prin serviciul universal care este mai scump: eu îl stabilesc că este mai scump cu 26%, la anumiţi furnizori cu 15%, cu 20% la alţii şi îi las pe aceşti 6 milioane să opteze într-o lună, două, trei. Oricum este foarte puţin, nu se vor muta. Mă refer la decizia ANRE. Nici o lună, nici două, nici trei, nu sunt suficiente. Asta nu este soluţie”, a declarat ministrul Virgil Popescu la Digi24.

Guvernul va modifica Legea energiei electrice și a gazelor

Pentru a se stabili cum se face această liberalizare, ministrul Energiei a anunțat că, după data de 15 ianuarie, în Guvern se va acţiona pentru modificarea Legii energiei electrice şi a gazelor.

„Am avut o discuţie cu ANRE, am avut şi cu Consiliul Concurenţei. Eu mai las ANRE să se mai gândească, dar am afirmat că după data de 15 ianuarie, în Guvern vom acţiona şi vom acţiona modificând legea energiei electrice şi a gazelor naturale să stabilim clar cum facem această liberalizare, dacă ANRE care este conform legii şi conform directivelor europene, cel care trebuie să reglementeze această liberalizare, nu poate s-o facă. Eu o să vin cu o propunere foarte clară: le-am spus-o astăzi celor de la ANRE. Am verificat-o cu Consiliul Concurentei, este perfect concurenţială: nu trec oamenii obligatoriu în serviciul universal care este mai scump.

Nu. Le ofer oamenilor să intre direct pe preţul concurenţial, cel mai ieftin al furnizorului actual şi, dacă nu le convine, se pot schimba, dar nu îi duc în serviciul universal care este cel mai scump. Deci, furnizorii au o bază de date de clienţi, ştiu profilul clientului, ştiu cât consumă, au ofertele în concurenţial care sunt mult mai ieftine decât oferta în serviciul universal”, a mai spus ministrul.

Virgil Popescu a mai declarat că un contract pentru energie electrică poate fi schimbat „în mod normal” online: „În funcţie de fiecare furnizor. În mod normal, poate fi schimbat online. Dacă îmi aduc aminte şi eu am încheiat online un contract, dar până la urmă, a trebuit să-l downloadez acasă, să-l semnez şi să-l încarc în aplicaţia informatică a furnizorului de energie electrică”.