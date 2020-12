În contextul în care începând de mâine începe liberalizarea pieţei energiei electrice, unde consumatorii trebuie să-şi schimbe tipul de contract pentru a nu plăti mai mult dacă nu optează pentru un furnizor din piaţă concurenţială, ministrul Energiei a făcut câteva lămuriri.

Virgil Popescu: „Da, începând de mâine practic, 1 ianuarie 2021, liberalizarea energiei electrice începe. La 1 ianuarie 2020 a intrat în vigoare regulamentul european care obliga practic acest lucru (…). Dar, eu cred că mediatizarea din ultima săptămână, mediatizarea care va fi în cursul lunii ianuarie şi faptul că s-a prelungit până la sfârşitul lunii ianuarie perioada de optare pentru un client din piaţă, alegerea unui furnizor din piaţa concureţială, cred că ne va permite să vedem exact şi cum va funţiona această liberalizare…”,a mai spus Virgil Popescu.

Întrebat de realizator, ce opţiuni are dacă va interveni sau nu legilativ, ministrul a răspuns: „Am tot stat în ultima săptămână să ne gândim ca minister, ca guvern, ce putem face pentru acest lucru, dar pârghiile noastre sunt limitate, sunt doar legislative, nu sunt de altă natură, nu supraveghem noi ca minister piaţa. Am şi sesizat de altfel Consiliul Concurenţei în urmă cu două zile tocmai pentru a verifica modul de alcătuire a preţului pentru serviciul universal. Servicul universal, ce trebuie să ştie toţi românii, este servciul care preia automat toţi clienţii care nu au contract pe piaţa concurenţială, dar aceştia trebuie să fie o excepţie, şi nu o regulă. Trebuie să fie o excepţie de genul am un furnizor, a dat faliment, nu mai îmi furnizeză energie electrică, nu pot să rămân fără energie electrică, trec într-un serviciu universal care să mă preia până îmi găsesc un alt furnizor. Aşa a fost gândit serviciul universal, cu acest serviciu universal aşa gândit, acum este abuzat de către furnizori. Practic au preluat excepţia ca regulă, automat au preluat toţi clienţii din piaţa reglementată la serviciul universal care este mai scump şi acum aşteaptă ca clienţii, ca românii, să opteze pentru un furnizor în piaţa concurenţială”, a explicat ministrul Energiei.

Şi continuă: „Aici putem interveni noi, aici ne gândim să vedem dacă va fi cazul ca să lăsăm serviciul universal ca excepţie, şi nu ca regulă şi să intervenim legislativ printr-o ordonanţă de urgenţă prin care automat toți clienții din piața reglementată trec la furnizorul tradițional cu care aveau curent, cu care aveau contract, dar în piața concurențială care este mai /ieftină”, a subliniat ministrul.