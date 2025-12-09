Ministrul Energiei: Atacurile asupra Ucrainei a obligat Chișinăul să importe 270 MW din România, cost estimat 300–400 €/MWh

Republica Moldova. Atacurile masive ale Federației Ruse asupra infrastructurii energetice din Ucraina, care au avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă 5–6 decembrie, au afectat grav capacitățile de producție, rețelele de distribuție și liniile de transport. Drept urmare, sistemul energetic ucrainean a început să extragă volume sporite de energie din rețeaua interconectată, ceea ce a pus presiune pe fluxurile de electricitate care traversează Republica Moldova.

În aceste condiții, pentru menținerea echilibrului și funcționării stabile a Sistemului Electroenergetic Național (SEN), Republica Moldova a fost nevoită să solicite energie electrică de avarie din România, o intervenție tehnică urgentă, care ar putea costa 300–400 de euro/MWh, potrivit ministrului Energiei, Dorin Junghietu.

„Sistemul electroenergetic al Republicii Moldova este echilibrat de către Ucraina. În urma atacurilor masive asupra sistemului ucrainean de vineri după-amiază și până sâmbătă dimineață, au fost afectate capacități de producție și rețele de transport. A apărut un deficit, iar consumatorii din Ucraina au început să tragă mai multă energie prin sistemul nostru. Pentru a ne menține stabilitatea, a trebuit să luăm energie electrică de avarie din România, pentru aproximativ trei ore, circa 270 de megawați”, a explicat ministrul Junghietu, la postul public de televiziune.

Oficialul a precizat că nu este vorba despre un proces comercial, ci exclusiv despre o intervenție de protecție tehnică a sistemului.

„Suntem într-un bloc comun. Prețul energiei de avarie îl vom afla la final de lună, după calcule, dar, de obicei, este mult mai mare, până la 300–400 de euro/MWh.”

Pentru a evita repetarea situațiilor similare, Ministerul Energiei și operatorul Moldelectrica au activat o serie de măsuri tehnice de stabilizare. Una dintre soluțiile structurale pe termen lung este finalizarea liniei electrice de 400 kV Vulcănești–Chișinău, o investiție strategică europeană, aflată în fază avansată de realizare.

Noua linie străbate opt raioane și 35 de localități pe o distanță de 157 de kilometri. Aceasta va elimina vulnerabilitățile configurației actuale, inclusiv dependența de linia veche Vulcănești–MGRES, și va consolida nodul energetic al Capitalei.

„Linia Vulcănești–Chișinău va crește stabilitatea sistemului energetic și va reduce riscurile în situații de criză. Este o investiție vitală pentru securitatea energetică a țării”, a subliniat Junghietu.

În urma atacurilor, Comisia Europeană a anunțat că va intensifica sprijinul pentru Republica Moldova și Ucraina. Anna-Kaisa Itkonen, purtătoare de cuvânt a Executivului european, a declarat la Bruxelles că UE „condamnă ferm” loviturile Rusiei asupra infrastructurii energetice.

„Atacurile au provocat întreruperi în alimentarea cu energie în ambele țări și confirmă că Moscova folosește iarna ca armă. Moldova își poate acoperi necesarul datorită sprijinului României, în timp ce Ucraina este nevoită să treacă la deconectări controlate”, a explicat oficiala.

Atacurile din weekend au dus inclusiv la deconectarea unei centrale de producție din Republica Moldova, însă operatorul Moldelectrica a reușit să mențină echilibrul sistemului, solicitând energie de avarie României prin linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești.

România a exportat către Republica Moldova peste 1.300 MW, cantitate care a acoperit consumul intern și a permis continuarea exportului de aproximativ 1.000 MW către Ucraina.