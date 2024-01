Ministrul Digitalizării anunță măsuri draconice, după atacul informatic de marți

Ministrul Digitalizării, Bogdan Ivan, a declarat că va spori măsurile de securizarea datelor informatice din instituțiile publice după atacul cibernetic comis ieri.

În Camera Deputaților, în urma unei breșe de securitate, hackrii au furat 250 GB de documente cu informații cu caracter sensibil, inclusiv cele ale premierului Marcel Ciolacu. Autorul atacului solicită o sumă de răscumpărare de 0.81 bitcoini, adică 43.000 euro.

Ministrul Digitalizării spune că nu erau documente clasificate

Bogdan Ivan, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, a declarat pentru Antena 3 CNN, că documentele din serverele Camerei Deputaților nu sunt clasificate și pot fi făcute publice: „Situația documentelor clasificate este una cu totul specială, are alt regim și sub nici o formă nu are legătură cu acest atac cibernetic”.

Marea majoritate a documentelor care au fost sustrase din serverele Camerei Deputaților sunt documente care pot fi făcute publice, în momentul în care sunt solicitate în baza legii 544”.

El mai spune că volumul total de date este undeva la 300 de mb care a fost extras, adică în jur de 320 de documente. Ministrul afirmă că documentele clasificate au alt regim și protecția acestora este impenetrabilă.

Ce măsuri ia ministrul Digitalizării?

„Se recuperează acele date direct pe serverele Camerei Deputaților și se securizează rețeaua”, a spus ministrul Digitalizării, care adaugă că a modificat Legea privind Securitatea Cibernetică.

Serviciile de informații, de pază și protecție, ministerele Apărării și al Afacerilor Interne vor proteja infrastructura publică a statului român.

„Legea Securității Cibernetice pe care astăzi am updatat-o în ședința de guvern prin care SRI, SPP, STT, MAI, MApN, au atribuții directe în protejarea infrastructurii publice de date a statului român”, a declarat Bogdan Ivan pentru Antena 3 CNN.