Moga a declarat că nu a dorit să ocupe funcția de ministru al afacerilor interne și a explicat că poziția este una politică într-o structură militarizată: „Vă spun cu toată răspunderea că nu am vrut să ocup această funcție, după cum bine știți, dar dacă tot a fost să fie, atunci ne apucăm de treabă serioasă”.

Noul șef de la MAI a mai spus că a avut întâlniri cu șefi din structurile ministerului și a subliniat că măsurile pot fi adoptate doar atunci când se cunoaște adevărul.

„După întâlnirea de președinție, am avut o ședință de Guvern, iar după ședință, am avut o întâlnire cu șefii de arme. Am încercat să discutăm, să vedem care sunt modalitățile de lucru. I-am lăsat pe șefii de arme să spună părerile, am stabilit modalitatea de lucru și am avut lucruri pe care am ținut neapărat să le comunic. În primul rând, prioritatea zero este siguranțea cetățeanului. Am stabilit modalitatea de lucru instalând respectul reciproc: dumnealor mă respectă pe mine, eu îi respect pe ei. De asemenea, am stabilit lucruri care mă deranjează și pe care nu le accept. Vorbesc despre adevăr și de minciună. La noi, aici, trebuie să se instaleze purul adevăr, pentru că numai așa putem să luăm măsuri în cunoștință de cauză. Am spus și că nu doresc ca la ușa mea să vină toți comandanții de arme în fiecare dimineață. Le-am spus că o să mă duc eu la toate structurile ale MAI și o să analize cu celeritate problemele pe care le au”, a mai spus Moga.

