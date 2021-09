Ministru și atunci, Sorin Cîmpeanu spune adevărul despre celebra OUG din 2014. Albirea doctoratelor lui Ponta și Oprea

Cîmpeanu a comentat suspiciunile dintre emiterea OUG şi numirea sa ca ministru de către Victor Ponta, premierul acuzat de plagiat şi care anunţase că va renunţa la titlul de doctor.

„Poate a fost o eroare din partea mea, mi s-a parut o cale de ieşire din impas. În decembrie 2014 nu aveam nici o tangenţă cu lumea politică, numirea a fost o surpriză şi pentru mine. Nu m-am gândit să intru în politică până cu două zile înainte de numire. Mi s-a părut că am luat cunoştinţă cu toate problemele, nu am fost pregătit pentru acest lucru, de a deveni ministru. Fiind pus în faţa situaţiei, neavând experienţa politică de acum, mi s-a părut o soluţie de ieşire din impas, pe care n-am dus-o la capăt, de renunţare voluntară la titlul de doctor. Toata lumea a spus că nu e o soluţie bună, am luat act!”, a afirmat Sorin Cîmpeanu la „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Ulterior abrogării OUG, într-o situaţie asemănătoare s-a aflat şi Gabriel Oprea. Sorin Cîmpeanu a condus Comisia de Etică a Ministerului Educaţiei şi Cercetării la acea vreme, care a decis că lucrarea de doctorat a lui Gabriel Oprea este în regulă, deşi acesta copiase zeci de pagini! Peste un an, după schimbarea ministrului, lui Gabriel Oprea i-a fost retras titlul de doctor! „Nu am avut legătură cu consiliul de etică, subordonat ministrului, ce-i drept! Ba, mai mult, deşi am fost acuzat că am intervenit în favoarea lui Gabriel Oprea, nici măcar n-am fost la şedinţă! În acea zi, m-am aflat la Suceava, alături de dopi preşedinţi, Klaus Iohannis, preşedintele României, şi Nicolae Timofti, preşedintele Moldovei. Pânp la urmă lucrurile au urmat cursul firesc, când au apărut alte detalii legate de caz s-a luat o altă deczie”, a mai precizat ministrul Educaţiei.