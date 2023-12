Din 2024, Ministerul Mediului ar putea suporta o parte din leasingul mașinilor electrice

Ministerul Mediului ia în calcul finanțarea unei părți din leasingul autoturismelor electrice, a anunțat Mircea Fechet. Ministrul a transmis că vor urma discuții cu principalii producători și importatori.

Ministerul Mediului va implementa astfel modelul francez. Mircea Fechet a mai declarat că bugetul alocat pentru acest program ar putea fi mai mare anul viitor chiar dacă valoarea voucherului Rabla Plus a scăzut.

La televiziunea națională Fechet a subliniat că ministerul Mediului a primit suficienți bani pentru a finanța programele anunțate pentru 2024.

Întrebat de ce ministerul Mediului a redus valoarea tichetelor Rabla Plus cu 50%, Fechet a explicat că important este bugetul total alocat acestui program.

„Este adevărat, valoarea tichetelor la Rabla Plus a suferit o modificare, printr-o ordonanţă de urgenţă, însă aş vrea să facem diferenţa între valoare tichetului şi bugetul programului. Anul acesta am avut 560 milioane buget la Rabla Clasic în legătură cu care nu am decis să îl modificăm în vreun fel şi am avut 780 milioane, bani pentru Rabla Plus.

Eu cred că ne interesează foarte mult valoarea totală a bugetului. Din acest punct de vedere vreau să spun că vom propune un buget şi mai mare decât am avut în anul 2023 pentru Rabla Plus, cu alte cuvinte să punem şi mai multe maşini electrice pe stradă şi să scoatem rable.

Această măsură care vizează valoarea eco-tichetului va însemna un număr mai mare de maşini ce vor putea fi cumpărate de români. Dar mai scump, în funcţie de preţul maşinii, pentru că mai există o noutate, preţul maşinilor electrice a scăzut de la an la an, iar valoarea eco-tichetului de aproape 10000 de euro este neschimbată de foarte mulţi ani. (…)