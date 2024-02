Rusia, nouă provocare pentru România. MApN a ridicat avioane F-16 după atacul cu drone. Avertizare RoAlert la graniță

„Aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Turce din Baza Aeriană 86 de la Feteşti au fost ridicate în jurul orei 1,15 pentru a executa misiuni de cercetare a spaţiului aerian naţional pe timpul acestei situaţii”, se arată în comunicatul emis de Ministerul Apărării.

💥Powerful attack on ports near the Romanian border: swarms of drones attack Reni and Ismail

▪️Swarms of attack drones are hitting targets in the area of Reni and Izmail in the Odessa region.

▪️More and more strike drones continue to arrive from the sea.

▪️”They write that… pic.twitter.com/SK6Utp7q8b

— – GEROMAN – time will tell – 👀 – (@GeromanAT) February 9, 2024