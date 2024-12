International Minciunile teroriștilor palestinieni, susținute de ONU, CPI și presa de stânga







Minciunile teroriștilor palestinieni, susținute de ONU, CPI și presa de stânga. E vital ca Israelul să investească mai mult în diplomația publică, la toate nivelurile, pentru a atrage atenția asupra modului în care Hamas își exploatează propriul popor.

Minciunile teroriștilor palestinieni despre morții din Gaza

Studiul realizat de noi pentru Henry Jackson Society (HJS), intitulat „Questionable Counting: Analysing the Death Toll from the Hamas-Run Ministry of Health in Gaza” [„Numărătoare suspectă: Analiza bilanțului morților provenit de la Ministerul Sănătății din Gaza administrat de Hamas”], oferă o analiză de natură a te trezi la realitate cu privire la manipularea de către Hamas a statisticilor referitoare la decesele din cursul actualului conflict dintre Israel și Hamas.

Rezultatele obținute de echipa noastră nu constituie doar un rechizitoriu al propagandei Hamasului. Sunt și un argument vital pentru ca Israelul să continue să combată dezinformarea pe toate fronturile.

Raportul nostru a identificat deficiențe grave la datele deceselor furnizate de Ministerul Sănătății din Gaza (MS) administrat de Hamas - iar cifrele acestea au fost amplificate fără o abordare critică de către numeroase publicații din lume.

Studiul dezvăluie un tipar al umflării cifrelor referitoare la victimele civile, al distorsionării datelor demografice și al excluderii deceselor combatanților - tipar care a dus la demonizarea Israelului pe scena internațională.

Aceste distorsiuni nu sunt nocive doar pentru reputația internațională a Israelului, ci îi subminează pe deasupra și abilitatea de a se apăra eficient împotriva unui inamic care exploatează suferințele civililor spre propriul lui folos politic.

Cum au fost ticluite minciunile Hamas

Nucleul acestui raport îl constituie o examinare meticuloasă a datelor privind decesele, analiză care a scos la lumină numeroase anomalii statistice.

De exemplu: bărbați tineri apți de serviciu militar - deci cu cea mai mare probabilitate de a fi combatanți - sunt catalogați deliberat drept femei și copii pentru a umfla bilanțul civililor uciși.

Există și cazuri în care persoane moarte de cancer ori de moarte naturală au fost trecute pe lista celor uciși de arme, umflându-se astfel și mai mult bilanțul.

Până și indivizi care au murit înainte de izbucnirea conflictului apar pe aceste liste, alături de indivizi uciși din greșeală de rachete defecte lansate de Hamas.

La fel de îngrijorătoare e și excluderea deplină din rapoartele MS a combatanților Hamas uciși în război.

IDF estimează că a lichidat 17.000 de teroriști palestinieni

Armata israeliană (IDF) estimează că a lichidat peste 17.000 de teroriști de la începutul conflictului, însă aceste cifre lipsesc în mod suspect din articolele presei internaționale.

În schimb, presa internațională preia în proporție covârșitoare cifrele neverificate pe care i le furnizează Hamas. Partenerii noștri de la fifty.global au constatat că 98% din publicațiile pe care le-au monitorizat au citat cifre de la MS, în vreme ce numai 5% au preluat și cifrele Israelului.

Rezultatul este un narativ părtinitor care înfățișează Israelul ca luând la țintă civilii fără a alege, absolvind concomitent Hamasul de răspunderea sa pentru propriile fapte.

Acest narativ, repetat la nesfârșit pe prima pagină pe întreaga planetă, îi erodează Israelului statura morală și alimentează condamnările internaționale la adresa lui.

Consecințele acestei campanii de dezinformare sunt considerabile. Abilitatea Hamasului de a manipula percepția publică îi subminează Israelului dreptul legitim la auto-apărare.

Minciunile Hamas au rolul de a ascunde crimele sale de război

Umflând bilanțul victimelor civile Hamas mută atenția de la propriile sale crime de război - de la utilizarea scuturilor umane și până la lansarea de rachete din zone civile - asupra unei imagini false a „agresiunii” israeliene.

Iar acest lucru nu numai că îi consolidează Hamasului sprijinul din partea aliaților săi, dar mai și exercită presiune diplomatică asupra Israelului, complicându-i eforturile de a-i dovedi comunității internaționale legitimitatea acțiunilor sale militare.

Bilanțul deliberat eronat al victimelor civile a și influențat deja opinia publică globală, determinând apeluri la încetarea focului și investigații care ignoră răspunderea Hamasului.

Această exploatare a cifrelor victimelor subminează securitatea Israelului. Dirijând atenția lumii în mod disproporționat asupra Israelului, Hamas câștigă spațiu de manevră și sprijin internațional.

Israel trebuie să combată minciunile palestinienilor

Angajamentul IDF de a reduce la minim victimele colaterale civile, principiu care constituie o cheie de boltă a doctrinei sale operaționale, este umbrit de acest narativ care îi nesocotește complet eforturile de a proteja civilii.

Concluziile raportului nostru subliniază necesitatea urgentă ca Israelul să combată dezinformarea Hamasului. Firește că acest lucru implică și expunerea neadevărurilor din datele Hamasului.

Cealaltă jumătate a ecuației o reprezintă dialogul cu presa internațională, care poate asigura relatări mai echilibrate.

Israelul trebuie să investească mai mult în diplomația publică, la toate nivelurile, pentru a atrage atenția asupra modului în care Hamas își exploatează propriul popor, cât și pentru a evidenția și demonstra respectarea de către IDF a dreptului internațional.

Miză existențială pentru Israel

Pentru Israel miza e una existențială. Dacă-i permite Hamasului să controleze narativul își va submina capacitatea de a-și apăra cetățenii și va sfârși cu o reputație globală pătată.

Raportul nostru reprezintă un instrument esențial pentru lupta Israelului cu dezinformarea, oferindu-i probele necesare pentru a contesta narativele false și pentru a-și reitera dreptul de a se apăra de terorism.

După cum clarifică și raportul, acesta nu e un război luptat doar cu armele, ci unul care se poartă și în teatrul de operațiuni al percepției publice. Iar dacă Israelul vrea să învingă, e necesar să câștige pe ambele fronturi.

Articol de Andrew Fox, fost militar britanic, acum cercetător la grupul de reflecție transatlantic Henry Jackson Society, cu sediul la Londra, în Jerusalem Post)