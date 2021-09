Milionarul otrăvit cu mercur, acuzații de șantaj la adresa fostei iubite: „Face parte dintr-un grup infracțional”

Adrian Petru Luca a povestit că femeia i-a cerut banii, sub formă de șantaj, pentru a-și retrage o plângere pe care a formulat-o la poliție împotriva lui. Într-o intervenție la Antena 3. el susține că sub influența substanței toxice pe care acesata i-a adminsitrat-o, a acceptat să plătească sume enorme. Mai mult, omul de afaceri își acuză fosta parteneră că face parte dintr-un grup de criminalitate organizată care și-a propus să scoată bani de la victime.

„Scopul ei a fost să se îmbogățească și să afle cât mai multe informații despre mine și despre activitățile mele economice. Domnișoara nu e un simplu miss. Ea face parte dintr-un grup infracțional unde are în spatele ei avocați, niște polițiști. Este o profesionistă. Ea, ca o actriță de Oscar, era veșnic supărată, inventa supărări, ca să mă determine pe mine să vin cu un cadou să o împac. Într-un final a ridicat miza până la un ordin de protecție inventat.

Cu niște mesaje din 2019 vii să cer un ordin de protecție în 2020. A fost făcut la șantaj. Știa că am niște tranzacții pe rol și un eventual ordin de protecție îmi poate dăuna. L-a retras pentru 400.000 de euro. Ce iubită își șantajează iubitul cu 400.000 de euro?”, a povestit milionarul pentru Antena 3.

În prezent, omul de afaceri spune că se teme pentru viața lui și crede că fosta amantă dorește să-i facă rău. În intervenția sa, Adrian Petru Luca a povestit cum a cunoscut-o pe tânăra despre care spune, acum, că i-a transformat viața într-un coșmar. El spune că pe parcursul relației, care a durat doi ani, a început să realizeze că aceasta nu dorește decât banii săi, vacanțe și cadouri foarte scumpe.

Otrăvirea confirmată de un laborator german

După aproape doi ani, milionarul susține că a început să se simtă din ce în ce mai rău şi a bănuit că este otrăvit. Atenția lui s-a îndreptat către tânăra iubită și, fără să-I spunp, a făcut niște analize. Rezultatele au prelucrate într-un laborator din Germania, iar opinia medicilor a fost că milionarul are, în sânge, o cantitate de mercur de zece ori mai mare decât limita admisă.

„Am început să mă simt foarte rău, nu ştiam ce am, credeam că mi-am pierdut minţile, că înnebunesc. Şi într-un final, după multe analize, am descoperit mercur de vreo zece ori peste limita normal admisă. Problema este că mercurul ăsta nu stă în sânge. El doar circulă şi se depozitează într-un final, în general în creier, ficat, rinichi. Îţi afectează tot organismul şi te transformi într-o plantă. Ţi se blochează creierul, nu mai poţi gândi, nu mai auzi, nu mai poţi respire”, a spus omul de afaceri.

Confruntată cu situația, iubita bănuită de otrăvire a negat, după care a dispărut pentru o perioadă.

„N-a recunoscut nimic. Şi a doua zi a dispărut. Vreo două săptămâni. A zis că pleacă la mănăstiri, de fapt a fugit la Braşov unde avea alt pretendent. A fugit, pur şi simplu. Şi-a dat seama că am aflat”, a mai spus Adrian Petru Luca.

Cum era intoxicat cu mercur

El crede că femeia îi turna mercur în cafea, în vin sau după ureche, noapte pe când dormea, ca să-l otrăvească,

„Îmi punea în cafea, în vin şi noaptea îmi punea după ureche. Sunt probe certe, din punctul meu de vedere, sunt declaraţiile martorilor, sunt multe probe de care nu vreau să vorbesc. În momentul în care îl manipulezi (n.r. mercurul), vaporii sunt extrem de periculoşi şi n-ai cum să scapi. Eu sunt convins că şi ea este intoxicată cu mercur chiar dacă nu vrea să îşi facă analiza”, a mai spus milionarul, conform sursei citate.

Substanța toxică a afectat-o și pe femeie

Adrian Petre Luca este de părere că mercurul a afectat-o și pe iubita sa, care l-a folosit pentru a-l intoxica. În opinia sa, femeia prezintă simptome specifice acestui tip de intoxicație, care îl îndreptățește să creadă că și ea este afectată.

„Da, are simptomele. Sunt luni de zile în care nu poţi să te mişti din pat. Eşti o plantă, nu ai energie, nu ai energie să vorbeşti. Nu ai forţă mentală să gândeşti. Stai şi respiri aşa cum poţi. Am încercat în Viena, am încercat în Munchen, am încercat la Milano, din păcate în Europa tratamentul ăsa este superficial şi singurii care au un tratament care dă roade pentru povestea asta sunt americanii şi abia din primăvară, când am avut acces la sistemul de tratament şi medicamentele din SUA am început să mă recuperez”, a mai spus milionarul.

Cum a făcut bani Adrian Petru Luca

Adrian Petru Luca a câștigat sume imense după ce a cumpărat terenuri exact acolo unde, la scurt timp, s-a construit centura Aradului. În 2009, Luca a câștigat 9 milioane de euro după ce a vândut mai multe terenuri pe care s-a construit centura de ocolire a Aradului. În 2010 și 2011, afaceristul a cumpărat și apoi a vândut mai multe parcele pe care s-a construit autostrada Vestului, Timișoara-Arad.

„Eu sunt un om simplu. Am început afacerile când eram în facultate, cred că am fost primul agent imobiliar din zona aceasta. Cumpăram terenul cu o marcă metrul pătrat şi îl vindeam străinilor cu 20 de mărci. Eu sunt un om de afaceri veritabil, fac afaceri din pasiune, banii în acest moment mă interesează mai puţin decât să îmi câştig drepturile, chiar în instanţă. De aceea lucrez cu trei dintre cele mai importante case de avocatură din Bucureşti. Cred că dacă omul are anumite drepturi, trebuie să şi le valorifice”, declara Adrian Luca despre afacerile sale.