Un milionar celebru din România, otrăvit cu mercur de iubita sa. Fosta Miss, cercetată de procurori în 20 de dosare. FOTO

Unul dintre cei mai bogați români, Adrian Petru Luca, a căzut în capcana lui Andreea Coman chiar în anul în care tânăra a câștigat concursul de frumusețe Miss Supranational Europe. Deşi era căsătorit, milionarul a fost orbit de tânără, cei doi intrând într-o relație până când omul de afaceri i-a cumpărat un apartament în valoare de aproximativ 800.000 de euro și i-ar fi donat 300.000 de euro, bani necesari achiziționării de mobilă.

Afaceristul o acuză pe fosta iubită că l-a sedus și a profitat, apoi, material

Unul dintre cei mai bogați români, afaceristul timișorean Adrian Petru Luca, își acuză iubita că a încercat să-l omoare otrăvindu-l cu mercur. Acum, tânăra este cercetată de procurorii timișoreni pentru tentativă de omor calificat.

Afaceristul a povestit anchetatorilor că, la începutul lunii septembrie a anului 2020, ar fi început să se simtă foarte rău, așa că a apelat la medici pentru a vedea care ar putea fi diagnosticul. În urma unui set de analize, bărbatul a aflat că avea o mare cantitate de mercur în sânge. A început un tratament de urgență, fiind la un pas de moarte. Chiar și așa a rămas cu sechele! Mercurul i-ar fi afectat auzul, văzul, dar și sistemul nervos. Așa că polițiștii i-au deschis dosar penal iubitei pentru tentativă de omor calificat. 20 de plângeri i-a făcut Adrian Luca iubitei acuzând-o de înșelăciune, șantaj și îmbogățire fără justă cauză Omul de afaceri a cunoscut-o pe Andreea Coman în 2018, după ce tânăra a câștigat concursul de frumusețe Miss Supranational Europe. La acea vreme omul de afaceri era căsătorit. Deși Luca și-a arătat afecțiunea față de tânără inclusiv prin daruri extrem de scumpe, cum ar fi un apartament în valoare de aproximativ 800.000 de euro, dar și 300.000 de euro pentru mobilarea acestuia, tânără a decis să pună punct relației. Atunci a început milionarul să o acționeze în judecată, iar dosarele au început să curgă, scrie cancan. Cine este milionarul Adrian Petru Luca Adrian Petru Luca a câștigat sume imense după ce a cumpărat terenuri exact acolo unde, la scurt timp, s-a construit centura Aradului și unde este proiectată autostrada de Vest. Astfel, în 2009, Luca a câștigat 9 milioane de euro după ce a vândut mai multe terenuri pe care s-a construit centura de ocolire a Aradului. În 2010 și 2011, afaceristul a cumpărat și apoi a vândut mai multe parcele pe care s-a construit autostrada Vestului, Timișoara-Arad. În prima fază, pentru ultimele tranzacții, Luca ar fi avut de încasat aproape două milioane de euro, însă a contestat suma pe motiv că este prea mică și a solicitat 40 de milioane de euro, despăgubiri de la statul român, atât pentru terenurile pe care s-a construit centura Aradului, cât și pentru cele pe care este acum autostrada.

Cum se descrie milionarul timişorean

„Eu sunt un om simplu. Am început afacerile când eram în facultate, cred că am fost primul agent imobiliar din zona aceasta. Cumpăram terenul cu o marcă metrul pătrat şi îl vindeam străinilor cu 20 de mărci. Eu sunt un om de afaceri veritabil, fac afaceri din pasiune, banii în acest moment mă interesează mai puţin decât să îmi câştig drepturile, chiar în instanţă. De aceea lucrez cu trei dintre cele mai importante case de avocatură din Bucureşti. Cred că dacă omul are anumite drepturi, trebuie să şi le valorifice”, declara Adrian Luca.

Omul de afaceri a vrut să dezvolte un call-center, cel mai mare din estul Europei, la Arad, la ieşirea din oraş spre Timişoara, pe partea stângă. Valoarea proiectului ar fi fost de 60 de milioane de euro. Numai că terenul respectiv urma să fie tăiat de autostradă.