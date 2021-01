Milionarul Nick Rădoi a comentat scandalul dintre soții Năstase, care a izbucnit zilele acestea. Stabilit peste Ocean, în Statele Unite, Nick Rădoi (foto Facebook) susține că el este cauza certurilor dintre Ioana și Ilie Năstase. Ultima dispută a fost zilele acestea, când Ioana Năstase a sunat la 112 reclamând că este agresată de fostul sportiv. Ea a fost lovită de Ilie Năstase, însă a declarat că nu dorește să depună plângere împotriva acestuia.

În urmă cu trei ani, înainte să se mărite cu Ilie Năstase, Ioana a avut o relație de câteva luni cu Nick Rădoi. Acum, milionarul din America a povestit, într-o intervenție televizată, conform Rețete și Vedete, ce s-a întâmplat între cei doi soți. De la ce s-au luat.

„De Sfântul Ion eu am sunat-o să-i fac o urare de ziua ei. Așa obișnuim să ne salutăm noi de când ne-am despărțit. Și eu cred că din cauza mea s-a ajuns la ceartă și violență între ei. Ilie are probleme cu trecutul Ioanei. Sunt convins că Năstase a început să vorbească de trecutul Ioanei. Trecutul nu are valoare. Ilie trebuie să înțeleagă că, la vârsta noastră, nu putem să ne găsim pe cineva care nu are un trecut”, a povestit Nick Rădoi, la Antena Stars.

Pe de altă parte, soția lui Ilie Năstase a negat că fostul iubit ar fi fost cauza disputei domestice de zilele acestea.

Ilie Năstase, probleme cu milionarul Rădoi

Nu este prima oară când Ilie Năstase are o reacție nefirească la interacțiunile dintre Nick Rădoi și soția sa. El a reacționat cu o înjurătură după ce milionarul a comentat la o fotografie a Ioanei de pe Facebook. Ilie Năstase i-a transmis un sec „fuck you”, încheiind orice discuție.

„Ilie Năstase m-a înjurat de mai multe ori. La el e grav că nu acceptă trecutul, pentru că el știe bine cu cine s-a căsătorit. Merge în locuri publice și mă înjură non-stop”, a mai declarat Nick Rădoi.

Pe de altă parte, milionarul crede că Ioana este o soție devotată și nu se va despărți de Ilie Năstase, indiferent ce îi va face acesta. În opinia sa, Ioana îl va ierta pe soțul ei și de această data.

„Ioana va suporta orice și va merge înainte. Va fi o soție devotată”, a mai spus Rădoi.

Milionarul și doamna Năstase s-au despărțit amiabil

În urmă cu trei ani, înainte să se mărite cu fostul tenismen, Ioana a avut o relație cu celebrul milionar. Cei doi au fost împreună câteva luni, după care s-au despărțit. Nick Rădoi spune că femeia nu a reușit să se adapteze la situația din Statele Unite.

„Despărțirea noastră a fost una ok, ea nu s-a obișnuit cu mentalitatea din America”, a explicat Rădoi.