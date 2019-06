Milioanele de euro ale lui Andrei Caramitru. De unde i-au venit?

De unde a avut Andrei Caramitru două milioane de euro “din venituri proprii” în 2013 pentru a-și cumpăra imobilul clasat monument istoric din centrul Bucureștiului, întreabă jurnalista Sorina Ruxandra Matei pe pagina sa de Facebook.





Aceeași întrebare și-o punea, de curând, în emisiunea sa de pe YouTube “Caramitru Jr.: Bani, Politică, Delir”, Mihail Neamțu. Acesta făcea referire la un dosar deschis de DNA toamna trecută care îl vizează pe patronul trustului de construcții “Aedificia Carpați”, care a renovat Teatrul Național din București, unde de 15 ani este director Ion Caramitru, tatăl lui Andrei. Procurorii ar ancheta drumul banilor care s-au dat de Aedificia, în perioada 2010-2012, unor politicieni pentru ca statul să facă plățile la timp pentru lucrările pe care le realiza la TNB. În total statul a plătit Aedificia peste 66 de milioane de euro pentru lucrările de la TNB. Neamțu se întreabă și el de unde avea un tânăr de 38 de ani ca Andrei Caramitru, în 2013, două milioane de euro cash.

Sorina Ruxandra Matei mai atrage atenția asupra unei ciudățenii în cazul imobilului achiziționat de Caramitru în 2013: Statul nu şi-a exercitat dreptul de preempţiune!.

Cât despre afacerile din care Andrei Caramitru ar fi putut economisi două milioane de euro, Sorina Ruxandra Matei scrie: “Domnul Caramitru a înfiinţat în 2007, în România, cu nişte domni, un SRL. MCKINSEY & COMPANY - S.R.L. Consultanţă de afaceri &other stuff. Un SRL care, aşa cum scrie în acte, isi desfasoara activitatea "in conformitate cu legile Statului Delaware". Foarte important. Pentru cei care nu ştiu, Delaware este un swamp. Una dintre cele mai opace rezidenţe offshore în inima Americii.

SRL-ul de România MCKINSEY & COMPANY şi al domnului Caramitru a avut, potrivit Ministerului de Finanţe:

*În 2013, un profit net de 2,6 mil euro, 36 de salariaţi declaraţi şi venituri totale de 27 mil USD (din care se scad evident cheltuielile totale)

*În 2014, un profit net de 3,8 milioane de euro, 35 de salariaţi declaraţi şi venituri totale de 33 mil USD (din care se scad evident cheltuielile totale)

Nicidecum nu se poate vorbi de "MILIARDE".

Întrebarea rămâne. De unde a avut 2 milioane de euro “din venituri proprii” în 2013 pentru imobilul clasat monument istoric pentru care statul nu şi-a exercitat dreptul de preempţiune şi de ce s-a asociat ulterior- în altă firmă- cu un offshore din Panama, care e adresa exactă a offshoreului din Panama şi cine e în spatele offshoreului din Panama. Că-n Panama este ca-n Delaware.

Atât. Simplu, transparent ca bună ziua”.

Andrei Dragoş Caramitru a devenit proprietarul unei vile de patrimoniu, pe care a cumpărat-o, în toamna anului 2013, cu suma de 3.015.000 de euro. Cea mai mare parte din această sumă au constituit-o, conform documentelor care atestă parafarea tranzacţiei, “venituri din surse proprii” ale lui Caramitru jr., pentru diferenţa de 950.000 de euro el contractând, potrivit Antena 3, un credit bancar acordat de Raiffeisen Bank exact în ziua în care a făcut actele de vânzare-cumpărare la notar. Întrucât tranzacţia viza un monument de patrimoniu, statul român îşi putea exercita, legal, dreptul de preempţiune asupra acestuia, drept la care, însă, au renunţat atât Ministerul Culturii, cât şi Direcţia de Cultură din cadrul Primăriei Capitalei.

Potrivit lui Mihail Neamțu, creditul a fost achitat de Caramitru în doar un an.

