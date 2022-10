Mikaben a murit pe scenă, în timpul unui concert susținut la Paris

Michael Benjamin, alias Mikaben, originar din Haiti, ar fi suferit un atac de cord/stop cardiac în timpul concertului organizat sâmbătă la Paris. Acesta a fost văzut de fanii lui prăbușindu-se chiar în timp ce încerca să părăsească scena.

Cântărețul Mikaben a murit pe scenă

La concertul susținut la Paris pe Accor Arena, din estul capitalei Franței, și care are o capacitate de 20.000 de locuri, Mikaben a fost invitat ca parte a grupului de artiști Carimi din Haiti.

Artistul „a murit după ce a suferit o criză pe scenă și în ciuda eforturilor serviciilor de urgență”, au transmis reprezentanții sălii de spectacol pe pagina de Twitter.

Soția artistului este în stare de șoc

În înregistrările video apărute pe Internet se poate observa că artistul haitian interpreta o melodie, după care s-a întors brusc, vrând să părăsească scena. Ulterior a căzut la podea, fiind solicitat ajutorul medicilor, care au constatat decesul cântărețului.

Vanessa, soția lui Michael Benjamin, care este și însărcinată, le-a transmis fanilor artistului că are nevoie de intimitate în aceste grele momente din viața ei: „Nu sunt în stare să vorbesc. Mi-am pierdut cealaltă jumătate și nu am cuvinte”, a fost mesajul scris de Vanessa Benjamin pe rețelele de socializare, conform The Guardian.

Doliu în muzica românească! A murit Nosfe

Cunoscutul cântăreț Nosfe s-a stins din viață pe 16 octombrie, la vârsta de 37 de ani. Vestea tristă s-a răspândit cu repeziciunea și un val de mesaje de condoleanțe a luat cu asalt rețelele de socializare.

„Nu-mi vine să cred că postez asta, fratele meu. Nu găsesc cuvinte să spun nimic potrivit”, a fost mesajul postat pe Instagram de cântărețul Nane.

În același timp, pe pagina Seek Music a părut un mesaj care i-a întristat pe fani: „Cu regret și durere vă anunțăm ceva ce nu ne-am fi dorit să vă anunțăm niciodată: Fratele nostru @nosfezilla a plecat dintre noi azi-noapte. Ne aflăm într-o situație delicată și procesăm cu greu pierderea. Orice gând bun și orice susținere morală ajută enorm. Momentan e tot ce putem comunica. Te iubim frate! Somn senin și trecere lină!”, au scris cei de la Seek Music.