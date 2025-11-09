Mii de studenți români, atrași de mirajul Statelor Unite. Cât câștigă cei care ajung peste Ocean prin programul Work and Travel

În fiecare vară, mii de studenți români aleg să plece în Statele Unite prin programul Work and Travel, atrași de dorința de a trăi visul american și de a cunoaște o cultură diferită. Deși munca este solicitantă, iar mulți ajung să aibă chiar și trei locuri de muncă, tinerii spun că tot efortul merită. Anual, aproape 7.000 dintre cei 95.000 de studenți care pleacă în Statele Unite sunt români. Printre aceștia s-a numărat și Damiana Nicole Mălășincu, studentă la Facultatea de Medicină din Cluj. Tânăra a participat pentru a doua oară la program și spune că, deși experiența nu a fost la fel de avantajoasă financiar ca prima dată, a meritat pe deplin.

Tânăra a lucrat la un resort montan din statul Idaho.

„Experiența a fost senzațională! Pentru mine a fost a doua oară în State. Deși, din punct de vedere financiar, nu a fost la fel de bine ca în primul an, experiența în sine a meritat din plin. Eu am fost în Idaho, Sun Valley. Este un resort montan, cu stațiune de schi iarna, iar vara turiștii pot experimenta drumețiile, patinajul în aer liber sau se pot relaxa pur și simplu. Din ce am înțeles, este unul dintre puținele, dacă nu chiar unicul loc unde există patinoar și vara. Costurile de întreținere sunt exorbitante”, ne-a spus Nicole.

Drumul către America nu este deloc ușor și nici ieftin pentru studenții care aleg programul Work and Travel. Costurile totale pot ajunge la aproximativ 3.000 de euro, sumă care include biletul de avion dus-întors, taxa de viză și contribuția pentru programul propriu-zis.

„3000 € — cam atât m-au ajuns cheltuielile pentru program: 1150 € biletul de avion dus-întors, 200 € taxa de viză și 1600 $ costul programului. La asta s-au mai adăugat mici cheltuieli (taxa pentru pașaport, drumul până la ambasadă etc)”, a adăugat tânăra studentă.

Deși a reușit să strângă o sumă considerabilă, programul ei a fost extrem de încărcat. Nicole a avut trei joburi și a reușit să adapteze cu succes acestui ritm de lucru.

„Am avut chiar trei joburi. Jobul principal, cu care am venit din România în SUA prin contract, a fost la patinoarul resortului. După care am lucrat extra ca și casier la un supermarket și host la un restaurant”, a explicat ea.

Dincolo de experiență, tânăra a mărturisit că viața este scumpă în America, iar banii câștigați acolo nu i-ar fi ajuns o perioadă îndelungată.

„Foarte scumpă! (n.r viața în America). Practic, oamenii de acolo se împart între joburi. Chiriile sunt extrem de scumpe și nici mâncarea nu este ieftină. Noi avem noroc că ceea ce câștigăm acolo cheltuim aici, dar dacă ar fi să trăiesc acolo, cred că abia m-ar ajunge banii”, a continuat tânăra.

Cu toate că a ajuns de două ori în America, Nicole regretă că a făcut această alegere în fiecare an de studenție. În plus, tânăra le recomandă celor care își doresc o astfel de experiență să nu aibă mari așteptări legate de partea financiară.

„Regret că nu am mers în fiecare an de facultate. Nicio experiență nu se compară cu o vară în State, cu bune și rele. Le recomand să nu-și facă așteptări financiare! S-au schimbat vremurile, sunt foarte mulți studenți care pleacă în State și poate fi dificil uneori să găsești un al doilea job. Dar experiența nu este doar despre asta, ci despre a cunoaște oameni noi și a-ți depăși limitele. Uneori, mai mult decât destinația finală, contează călătoria!”, a încheiat ea.