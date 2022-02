Mii de persoane au nevoie de tratament, dar nu știu asta. Cum depistezi cancerul de prostată

Datele NHS arată că 58.000 de pacienți au început tratamentul NHS pentru boală din aprilie 2020. Dar este cu 14.099 mai puțin decât s-ar fi așteptat în comparație cu cifrele dinaintea pandemiei. Prostate Cancer UK spune că mulți bărbați s-au simțit reticenți în a-și „deranja” medicul de familie în timpul pandemiei din cauza unor griji minore.

Organizația de caritate avertizează că numărul de pacienți „dispăruți” va continua să crească, dacă nu se vor prezenta mai mulți bărbați când observă simptome. Acestea includ probleme la urinare sau nevoia de a face pipi mai des. Pentru mulți, simptomele nu apar până când boala s-a răspândit, așa că organizația de caritate îndeamnă bărbații să folosească instrumentul său de evaluare a riscurilor.

Supraviețuirea este mult mai mare dacă aceste cazuri sunt depistate mai devreme. Prostate Cancer UK și NHS s-au unit acum pentru a îndemna bărbații să-și vadă medicul de familie dacă sunt îngrijorați sau cu risc ridicat. Profesorul Peter Johnson, directorul clinic național pentru cancer pentru NHS din Anglia, a declarat: „Vă îndemn să utilizați astăzi instrumentul de verificare a riscului pentru cancerul de prostată din Marea Britanie – este o modalitate rapidă și ușoară de a înțelege riscul de cancer de prostată și cum puteți lua măsuri suplimentare dacă sunteți în pericol, potrivit The Sun.

Campania făcută împotriva cancerului

Actorul Stephen Fry, care a fost diagnosticat cu cancer de prostată în 2017 după un control de rutină, și prezentatorul Bill Turnbull au susținut campania. Fry a spus: „După cum vă puteți imagina, am fost destul de surprins când am primit un diagnostic de cancer de prostată, mai ales că nu aveam niciun simptom care să indice că ceva nu este în regulă – ceva ce am aflat mai târziu că este foarte comun. „De aceea, te-aș îndemna să-ți verifici riscul și să vorbești cu medicul de familie dacă ai vreo îngrijorare – chiar dacă te simți bine.”

Aproximativ unul din șase bărbați din Marea Britanie va fi diagnosticat cu cancer de prostată în timpul vieții. Boala afectează 48.000 de oameni pe an în Marea Britanie – și ucide 12.000. Nicola Tallett, director executiv interimar la Prostate Cancer UK, a declarat: „Pandemia a însemnat că mii de bărbați nu s-au prezentat pentru diagnostic și ar putea rata un tratament care salvează vieți. „Bărbații ne-au spus că nu au vrut să-și „deranjeze” medicul de familie în timpul pandemiei – mai ales dacă nu au niciun simptom, ceea ce este cazul majorității bărbaților cu cancer de prostată timpuriu.”