Mii de migranți din Rusia, luați cu arcanul de pe stradă, pentru a fi trimiși la război

Mari probleme pentru migranții din Asia Centrală care sunt stabiliți în orașul Sankt Petersburg. Peste trei mii de persoane au fost reținute pe străzi: bărbați, femei, copii și bătrâni. Ofițerii de poliție și Rosgvardia au trecut și pe la apartamentele în care locuiesc cetățeni din alte țări.

Conform Novaya Gazeta Europe, reținerile sunt parte a unui plan conceput în urmă cu trei luni. Este vorba despre suplimentarea armatei ruse pentru războiul cu Ucraina.

Rusia are nevoie disperată de oameni pentru războiul din Ucraina

O sursă din cadrul Centrului E (Centrul de combatere a extremismului din cadrul Departamentului general al Ministerului Afacerilor Interne din Sankt Petersburg și din regiune) a declarat pentru Novaya Gazeta Europe că totul a început în august 2023. Atunci, în Gatcina (regiunea Leningrad) au fost reținuți membrii unui grup infracțional, care au pus pe bandă rulantă eliberarea permiselor de ședere și de obținere a cetățeniei ruse. Acest control a vizat nu numai structurile oficiale implicate în eliberarea documentelor, dar și locurile de reședință a migranților. Controlul a arătat că imigrația ilegală a fost legalizată, dar nu a dispărut.

După invazia Ucrainei, Rusia a adoptat legi care să permită ucrainenilor să obțină cetățenia rusă mai ușor. Moscova se aștepta ca ucrainenii care fugeau din calea războiului, inclusiv în Federația Rusă, să solicite în masă pașaportul roșu.

Cu toate acestea, nu au fost foarte mulți cetățeni ucraineni dispuși să obțină un pașaport rusesc: cine a dorit să facă acest lucru l-a făcut în 2014 – 2022. Pe de altă parte, au fost foarte mulți doritori să-și facă pașaport rusesc printre migranții din Asia Centrală.

Migranții luați cu forța de pe străzi

„Lucrez în Rusia din 2004”, a declarat pentru Novaya Gazeta Europe Rașid T., originar din Uzbekistan (redacția îi cunoaște numele complet – n.r.). „Am început ca muncitor, apoi am fost maistru, iar acum sunt deja șef de șantier și gestionez eu însumi unele proiecte de construcții. Am obținut cetățenia rusă în 2020. Dar am cheltuit o mulțime de bani pe mită, pentru că autoritățile se agățau de fiecare bucată de hârtie. Iar după 24 februarie 2022, a devenit mult mai ușor pentru noi să obținem nu doar o înregistrare temporară și un permis de muncă temporar, ci anume cetățenia rusă.

Nu pot spune dacă acest lucru are legătură cu „operațiunea specială” sau este doar o coincidență. Dar faptul că mai mult de trei mii de migranți și-au primit documentele anume în raionul Gatcina este de la sine înțeles. Asta se trage din anii 1990: oamenii se duc acolo, unde este «omul potrivit» care este gata să facă documente pe bani, contrar procedurilor oficiale.”

