Mihai Tudose: Nimeni nu i-a cerut lui Bolojan să demisioneze. Respingerea pensiilor speciale pare un blat

Președintele Consiliului Național al PSD, europarlamentarul Mihai Tudose, a declarat, la România TV, că nimeni nu i-a cerut premierului Ilie Bolojan să plece de la conducerea Guvernului, în contextul respingerii reformei pensiilor speciale de către Curtea Constituțională a României (CCR).

Nu i-a cerut-o nimeni demisia. Nici eu nu i-am cerut demisia, dar nici nu am fost la starea civilă cu el. Nu avem nicio legătură cu Bolojan, ci avem un pact cu PNL, USR, UDMR și minoritățile, a spus Tudose.

Întrebat despre eventualitatea ca Ilie Bolojan să candideze la Primăria Capitalei, Tudose a declarat că, în opinia sa, liderul PNL nu va fi sprijinit de colegii de partid în această direcție:

„Din câte știu, nici la PNL nu sunt foarte mulțumiți. Nu cred că PNL îl va susține vreodată la candidatura pentru Primăria Capitalei. Nu am auzit multă lume lăudându-l pe domnul prim-ministru. Eu aș fi de acord cu un candidat comun”.

Referitor la respingerea reformei pensiilor magistraților de către CCR, Tudose a sugerat că decizia ar putea fi rezultatul unui blat, având în vedere problemele legate de avizul Consiliului Superior al Magistraturii:

„Aș zice mai degrabă că e blat. La Guvern, știu că aveam niște oameni care nu mă lăsau să fac câte o chestie în neștiință. Nu poți să vii tu, prim-ministru, că nu ți-a dat CSM aviz în două-trei zile. Tu, guvern, ești obligat să ceri, iar legea îi obligă să dea răspuns în 30 de zile”.

Întrebat care ar fi fost interesul lui Bolojan, Tudose a adăugat: „Mai degrabă, aș prefera să spun că este un blat. Mimează actul guvernamental. Astea, legile, se fac frumos, cu consultări, dar dacă faci totul pe repede înainte, uite ce pățești”.