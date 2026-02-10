Monden

Mihai Trăistariu, atac dur la adresa Andreei Bălan: Nu ți-e rușine un pic să jurizezi Eurovision?

Mihai Trăistariu, atac dur la adresa Andreei Bălan: Nu ți-e rușine un pic să jurizezi Eurovision?Mihai Trăistariu vrea să arate ca David Bisbal. Face multe sacrificii pentru frumusețe. Sursa foto Facebook
Artistul a făcut afirmații dure la adresa Andreei Bălan. Acesta spune că solista nu are calitățile vocale necesare ca să fie în juriul de la Eurovision.

Andreea Bălan pusă la zid de Trăistariu

Cei doi artiști au mai avut clinciuri și în trecut, dar se pare că acum lucrurile s-au complicat. ”Andreea Bălan a făcut parte din juriu la Eurovision. Eu am scris de tot juriul, dar presa… Ea fiind singura persoană publică am scris mai mult de ea. Am zis foarte firesc: s-au afișat melodiile, 101 și nume grele din muzică. rămân 10, în trei zile.

Andreea Bălan

Andreea Bălan. Sursa foto: Instagram

Și eu am zis că dacă Andreea Bălan ar concura la preselecție nu ar trece preselecția. Nu spunem de dans, ce face ea pe acolo. Nu prea le duce, eu știu cum cântă pentru că am cântat în turnee. Îmi asum această afirmație, nu ar fi trecut preselecțiile. Și atunci cum vii tu să jurizezi alți concurenți care cântă de rup, nu ți-e rușine un pic?”, a explicat solistul.

”99% dintre artiști cântă mai bine ca ea”

Trăistariu nu s-a oprit aici. ”99% dintre concurenți cântă mai bine decât ea. Tu le dai lor notă? Nu merge, trebuia să fi refuzat. Oricum ea are acum un contract cu televiziunea națională e într-un juriu de copii și au băgat-o și pe ea.

Ea vorbește bine, dacă mă întrebi pe mine”, a mai spus el.

Scandal de acum 10-15 ani

Primul moment în care cei doi și-au declarat război s-a petrecut acum aproape 15 ani. ”Acum 10 ani sau 15 ani, de ce crezi că Andreea Bălan nu participă la preselecție și atunci am spus: nu cred în ea că nu poate să susțină live. Și mă trezesc cu titlul: Andreea Bălan nu are voce deloc, ea mai mult dansează, asta aș fi zis eu.

M-a sunat seara, m-a făcut nesimțit că noi mergeam în turnee când eram tineri și a fost o prietenie. Și eu i-am spus că nu am folosit aceste cuvinte. Dar mi-a zis să dau dezmințire, dar eu nu aveam la ce să fac asta. Și cred că de la asta a pornit”, a conchis solistul.

