„Mi-a scris azi o “nebună” din Germania. S-a înscris la MIȘCAREA ZU. Pleacă vineri dimineața din München ca să fie sămbătă, la 11.00, la linia de start, în Baia Mare. Ia cu ea un puști de 9 ani. Nu are cu cine să îl lase. Dar ea vrea să alerge 10 km la prima Mișcare. I-am răspuns: “Adu-l cu tine, la Baia Mare. Găsim noi pe cineva să stea cu el cât alergi tu. Ne creștem unii pe alții.”, povestește Mihai Morar.

„Inima-mi urcă la 180 bătăi pe minut doar când mă gândesc la asta. Visez de un an și jumătate, la propriu, ziua asta. Niște nebuni de alergare, care se întâlnesc într-un oraș să facă mișcare. Să facă o Mișcare. Pentru Mișcare. Și să-i “infecteze” și pe ceilalți.”, continuă omul de radio. Cine-și dorește să participe la „Mișcarea ZU. Mișcarea pentru mișcare” este invitat să se înscrie pe platforma care se găsește pe site-ul www.radiozu.ro, accesând https://radiozu.ro/miscareazu.

Taxa de înregistrare este de 125 de lei, iar în schimbul acestei sume, fiecare participant primește un kit care conține un tricou, un săculeț tip rucsac, o manșetă și o medalie. Kit-ul de participare va putea fi ridicat cu o zi înainte de eveniment dintr-un loc special amenajat. Cei care nu sunt din Baia Mare vor putea ridica kit-ul și în ziua evenimentului, până la ora 10.00, cel târziu. Fiecare participant își poate alege să alerge 5 km sau 10 km. Traseul “Mișcarea ZU. Mișcarea pentru Mișcare” pornește din Piața Libertății și se termină tot aici, însă în cele aproximativ 2 ore de alergare trece prin 11 dintre cele mai importante zone ale orașului Baia Mare.

„MIȘCAREA ZU e o cursă, dar nu e cu podium. O cronometrăm, dar toți vom fi câștigători. Nu alergăm unul ÎMPOTRIVA celuilalt, alergăm unul CU celălalt. Fiecare PENTRU el și toți ÎMPREUNĂ. Nu există ÎMPOTRIVĂ, există doar PENTRU. Pentru mișcare. Nu știu câți vom fi sâmbăta viitoare, în Centrul Vechi din Baia Mare, kilometrul zero al drumului meu în viață, dar știu că vom face o cursă cu cei mai faini oameni din lume. Nu e o cursă de sportivi. E o cursă de amatori.”, spune Mihai Morar despre cea mai nouă campanie de radio pusă la cale de Radio ZU, în parteneriat cu Hope and Homes for Children România. (P)