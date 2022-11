Mihai Morar a renunțat la sport. Cu ce probleme de sănătate se confruntă prezentatorul

Prezentatorul de radio este un împătimit al sportului, având un stil de viață activ și sănătos. Tocmai această pasiune i-a adus, însă, probleme, pe fondul unui accident. Ulterior, Mihai Morar a fost nevoit să ia o pauză de la sport pentru a se recupera. Despre această perioadă, Mihai a făcut declarații în exclusivitate pentru Antena Stars.

În această toamnă, prezentatorul de radio a fost nevoit să ia o pauză după ce pasiunea sa i-a pus în pericol sănătatea și i-a provocat unele afecțiuni musculare.

Probleme au început în momentul în care a decis să-și deschidă propria sală de sport acasă. Pentru că a efectuat mai multe exerciții fără o pregătire prealabilă, a fost grav rănit. Acesta a explicat că a fost nevoit să renunțe deocamdată la obiceiul de a alerga pentru că și-a „pișcat” un mușchi de la spate. În prezent, Morar este nevoit să facă exerciții de recuperare, iar în ianuarie speră să poată alerga din nou.

„Nu e o pasiune pentru mine sala, însă are beneficiile ei”

„Nu am mai putut să alerg toamna asta pentru că am fost viteaz și am făcut niște exerciții de forță acasă, cu gantere, cu tot. Am zis să îmi fac sală la mine acasă și la ultimele repetări, nefiind atent și neținând poziția corectă, mi-am pișcat un mușchi al spatelui. De vreo două luni fac sală ca să îmi refac zona și să mă apuc, sper, din ianuarie să pot să alerg din nou.

Îmi lipsește tare mult. Nu e o pasiune pentru mine sala, însă are beneficiile ei. În cazul acesta nu puteam să fac altceva decât să merg la sală, să întăresc mușchii spatelui, ca să pot să alerg mai departe. Două săptămâni simțeam un fel de înțepătură la fiecare pas. De aceea, e bine ca lucrurile acestea să fie făcute într-un mediu supravegheat”, a explicat Mihai Morar.