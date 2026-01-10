Mihai Mitoșeru, despre tatăl lui: Deși m-a părăsit, i-am fost alături în ultimii trei ani din viață

Mihai Mitoșeru a explicat la un podcast faptul că deși nu a avut o relație cu tatăl său a încercat să recupereze pe ultima sută de metri. Părinții prezentatorului au divorțat, iar tatăl a dispărut o lungă perioadă din viața lui.

Prezentatorul a povestit că 20 de ani nu a vorbit cu tatăl lui. „Nu mi-a fost greu să-l privesc pe omul care nu m-a căutat 20, pentru că eu când am început să reiau relația cu tata, el avea un cancer și eu am zis că în momentul ăla nu mai contează ce a fost.

Și eu trebuie să fiu lângă el, mai ales că el nu avea pe nimeni lângă el. Dar nici nu conta, dacă avea”, a spus el.

Cei doi au reușit să facă pace înainte ca tatăl său să se stingă. „Și ne-am luptat cu cancerul trei ani de zile, dar nu am avut cu cine să ne luptăm. Dar în cei trei ani de zile eu am fost lângă tata tot timpul. Chiar la un moment dat când tata era lucid să știi că eu am greșit, acum îmi dau seama că dacă eu aveam ceva cu mama ta, nu trebuia să încetez contactul cu tine.

Și i-am spus că faptul e consumat și că din momentul acela începem o altă relație și am închis”, a mai spus Mihai Mitoșeru.

Pe de altă parte, prezentatorul a transmis un mesaj pentru toți copiii care mai au părinți în viață. „Și eu cred că așa ar trebui să se comporte orice copil din lumea asta, indiferent de ce se întâmplă cu părinții. Mă uit și văd că unii se înjură cu părinții pe la televizor, nu face asta, indiferent ce s-a întâmplat acolo.

Pentru că așa a fost viața, pentru că el ți-a dat viață. Și acum îmi pare rău că am fost și eu orgolios, chiar dacă el poate a greșit, poate trebuia să îl caut eu pe el și să ne mai vedem niște ani”.