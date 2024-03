Vedetă Pro, obligată la muncă grea. Visează la ziua în care nu va mai face nimic

Una dintre vedetele trustului Pro a mărturisit că este obligată să muncească din greu și că își dorește să vină o zi în care să nu mai facă nimic. Cu toate acestea, chiar dacă și-ar dori o viață liniștită, nu poate renunța la ceea ce face.

Mihai Mărgineanu a mărturisit că nu-i place deloc să muncească. Iar țelul său este să prindă ziua în care va sta degeaba și nu va fi obligat să nu facă nimic. O astfel de zi, însă, recunoaște, nu va veni foarte curând.

Actor și cântăreț, Mărgineanu a primit rolul hoțului Ardiles în serialul Las Fierbinți. A apărut încă din primul episod, pilot, iar de atunci nu a mai fost scos din distribuție. Acest lucru implică, însă, o muncă susținută, zi de zi. Or, Mihai Mărgineanu spune că visul său este să stea degeaba. Să prindă ziua în care nu va mai trebui să muncească.

Artistul spune că este obligat să-și onoreze angajamentele pentru concerte muzicale pentru că, în caz contrar, nimeni nu-l mai cheamă. Or nici acest lucru nu este tocmai pe placul său. Mihai Mărgineanu s-a apucat de muzică relativ târziu, la vârsta de 36 de ani din plăcere. Până atunci a încercat mai multe activități, inclusiv în afaceri, dar nu i-a prea ieșit.

„M-a sunat Brenciu să merg la el, m-am dus, nu poți să refuzi la nesfârșit. Nu te mai cheamă nimeni! Am fost antreprenor, m-am apucat de cântat, am zis să fac ce îmi place și acum nu mai am timp. Să îmi bag un deget în ochi!”, a mai spus Mărgineanu.