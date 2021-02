După ce a fost exclus din AUR, deputatul Mihai Lasca a lansat un val de acuzații la adresa conducerii partidului, dezvăluind că i s-a cerut să semneze mai multe contracte abuzive din banii primiți din suma forfetară pe care o încasa pentru cabinetul său din teritoriu.

Mihai Lasca lansează acuzații grave după ce a foste exclus din AUR

„Refuzul meu de a semna anumite contracte abuzive impuse de către conducerea partidului constituie un alt motiv”, susține deputatul Mihai Lasca.

Într-o postare pe rețele sociale, deputatul Mihai Arnăutu scrie că din cauza acestor cheltuieli foarte mulți demnitari urmează să își dea demisia din AUR. Acesta mai susține că „cine nu plătește (bir stăpânilor) cei 23.500 RON este expulzat fără drept de apel”.

„#ÎmpreunăPentruAdevăr Din cauza acestor cheltuieli impuse de cabinet, foarte mulți demnitari vor părăsi structura AUR. Cine se răscoala și nu plătește (bir stăpânilor) cei 23.500 RON este expulzat fără drept de apel ca și in cazul lui Mihai Lasca. Retragerea susținerii lui Diana Iovanovici-Sosoaca este o strategie bine pusă la punct de către GS.Voci interne vorbesc deja de plecarea lui CT din grupul parlamentar AUR in cel al PNL. #NuVindemIluzii”.

Senatoarea Diana Șoșoacă a confrimat spusele celor doi deputați. „Așa este! Confirm!”, a scris la comentarii aceasta.

Mihai Lasca și Diana Șoșoacă au fost excluși din AUR

Miercuri, conducerea AUR a decis excluderea din partid a senatoarei Diana Șoșoacă și a deputatului de Bihor, Mihai Lasca.

“Îmi pare rău dar a fost prea mult. Astăzi, Diana și-a ieșit din fire în plenul Senatului. Pentru că a depășit timpul alocat discursului și i s-a atras atenția a țipat, s-a certat cu președintele de ședință și i-a făcut pe toți cei din sală, criminali. Oricâtă bunăvoință am avut pentru ea, am încercat să o pun în valoare. Avea funcție de secretar în grupul nostru din Senat, era președintă de Comisie Senatorială, a fost prea mult. O prețuiesc pentru calitățile ei, este un avocat bun. Am vrut să fac, să facem echipă cu ea, dar azi s-a umplut paharul”, a declarat pentru evz.ro co-președintele AUR, Claudiu Tîrziu.

În ceea ce privește „decapitarea” lui Mihai Lasca, Claudiu Târziu a declarat că „Excluderea deputatului de Bihor, Mihai Lasca a avut la bază atât faptul că are un dosar penal în derulare, cât și atitudini comportamentale neadecvate”.