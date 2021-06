Emisiunea lui Gică Popescu va fi difuzată pe Antena 1. Legenda României a anunțat că a făcut deja patru interviuri cu foști fotbaliști de legendă.

Emisiunea se va numi „Superprieteni” și va fi difuzată pe Antena 1. „Am făcut interviuri cu Hagi, Figo, Puyol și Stoichkov!”, a spus el.

Fostul căpitan al Barcelonei a recunoscut că dacă emisiunea să va avea succes, va continuă să facă alte 10 interviuri tot cu foști fotbaliști legendari alături de care a jucat.

Debutul în televiziune va fi săptămâna viitoare

Emisiunea TV va debuta de săptămâna viitoare, 21-27 iunie.

„După acea perioadă grea pe care am petrecut-o în 2014-2015, m-am gândit că vreau să călătoresc mult. Fiind o persoană dinamică și căruia îi place să fie înconjurată de prieteni, am început să fac o serie de interviuri cu foști mari jucători alături de care am jucat.

Sunt angrenat într-un proiect cu totul și cu totul special. Un proiect de televiziune, un proiect în care, pentru prima dată, sunt plasat de partea cealaltă a camerei de luat vederi.

Mi se pare ceva cu totul special și mi-a plăcut mult această experiență. Am realizat deja patru interviuri cu jucători importanți, care mi-au fost colegi. Dintre cei patru, doi sunt câștigători ai Balonului de Aur, cel mai important trofeu al fotbalului mondial pentru un jucător!

Am început cu Gică, după cu Figo pe Bernabeu și a fost dovada de ce înseamnă respect, pentru că cei de la Real mi-au spus că am stadionul la dispoziție, am făcut în una din lojele VIP de la Real. După am făcut pe Camp Nou cu Puyol și nu putea să lipsească Hristo Stoichkov”.

Gică Popescu a mai povestit că a reușit să-l ademenească pe Hristo Stoichkov în Delta Dunării, căruia i-a dat să mănânce mămăligă și care a revenit în România, după interviul cu Popescu, fiind pasionat de pescuit.

12 interviuri cu mari fotbaliști ai lumii

„Încercam de foarte mult timp să-l aduc pe Stoichkov în Deltă și i-am zis să vină și să mănânce acolo și să pescuiască, e bun pescar. De atunci s-a mai întors în Deltă”.

„Proiectul este de a realiza 12 interviuri cu mari fotbaliști ai lumii, dar altfel de interviuri. Am reușit 4, urmează alte 8, iar printre cei pe care-i am pe listă se numără Laurent Blanc, Eric Gerets, Hakan Șukur, dar și alte nume mari ale fotbalului mondial. Nu vreau să vă stric surprizele pentru că vor fi multe

„Baciul” a continuat și și-a adus aminte de relația sa specială pe care a avut-0 cu Ronaldo „Fenomeno”, povestind cum a avut grijă de el în primele zile pe care brazilianul le petrecuse la PSV Eindhoven.

„Cu Ronaldo am avut o relație specială, iar la Eindhoven am făcut cu el ce a făcut Romario cu mine. Romario m-a luat lângă el când am intrat în vestiar și asta am făcut și eu la PSV, când Ronaldo, la doar 16 ani, ajungea în vestiar.

După, când a venit la Barcelona se uita în tot vestiarul după mine și când m-a văzut a alergat și a sărit la mine în brațe”.