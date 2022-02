Mihai Chirica s-a ales cu un nou dosar! Acuzațiile sunt grave: hărțuire, filaj, amenințări şi presiune psihică

Pe lângă celelalte dosare pe care le are Mihai Chirica, primarul s-a ales cu un nou proces în instanță. Plângerea vine din partea celei care ar fi trebuit să-i fie aproape în aceste momente, ca un colaborator de încredere, dar n-a fost să fie aşa, secretarul general al municipiului, i-a făcut acestuia plângere la instanţă.

Este vorba despre jurista Denisa Ionaşcu, care cere judecătorilor să îl oblige pe primar să-i respecte demnitatea în muncă şi să înceteze hârțuirea morală asupra sa. Totodată, aceasta vorbește de acţiuni de filaj făcute cu scopul de a fi intimidată.

Denisa Ionașcu a menționat că a fost ținta unor atacuri nejustificate

Potrivit jurnaliștilor de la reporteris, Denisa Ionașcu, secretarul general al Municipiului Iași, l-a acționat în instanță pe primarul Mihai Chirica. Aceasta a spus că, în cursul anului 2021 și începutul anului 2022, a fost „ținta unor atacuri nejustificate exprimate prin cuvinte, acțiuni și conduită ostilă din partea domnului Chirica Mihai prin care i-au fost atacate demnitatea, credibilitatea si competența”.

Acțiunea a fost depusă săptămâna trecută, iar daunele morale solicitate sunt în cuantum de 100.000 lei. Denisa Ionașcu a cerut judecătorilor ca prin hotărârea pe care o vor pronunța să oblige pârâții:

1. să ia toate măsurile pentru respectarea demnității în muncă și încetarea hărțuirii morale a subsemnatei din partea domnului Chirica Mihai. 2. la plata daunelor morale în cuantum de 100.000 RON.

Alături de Chirica, drept pârâți figurează Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Iași, dar și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

Acțiunile pe care Denisa Ionașcu i le impută primarului ar fi început din aprilie 2021, după ce procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Iași au efectuat percheziții la Primărie și au deschis un dosar penal în legătură cu modul în care familia Asimionesei (care controlează BZI) a edificat în Sărărie un bloc pe terenul Primăriei, schimbându-i destinația și vânzând ilegal apartamentele.

„În acest dosar eu am calitatea de martor, iar pârâtul Chirica Mihai are calitatea de inculpat (…). Deși nu am făcut decât să respect dispozițiile legale și solicitările organelor în drept, precizez că ulterior acestui moment am fost ținta hărțuirii lui Chirica Mihai”, a afirmat Denisa Ionașcu în cererea de chemare în judecată. Detaliile dosarului ese pot citi site-ul reporteris.ro.

Când s-a rupt colaborarea între primarul Chirica şi Denisa Ionaşcu

Anterior intrării în vigoare a Codului Administrativ, primarul, în calitate de conducător al instituţiei, a evaluat-o anual pe Denisa Ionaşcu cu punctaj maxim şi calificativul „foarte bun”, respectiv în toată perioada 2015 – 2019. Colaborarea instituţională dintre cei doi a început să se deterioreze în aprilie 2021, când au avut loc percheziţii la Primăria Iaşi în dosarul „Zoiosu”, anchetă DIICOT în care Ionaşcu este martor iar primarul, inculpat.

De la acel moment, secretarul spune că a devenit „ţinta unor atacuri nejustificate exprimate prin cuvinte, acţiuni şi conduită ostilă din partea domnului Chirica Mihai” prin care i-au fost atacate „demnitatea, credibilitatea şi competenţa”, se mai arată în denunţ.