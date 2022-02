Veste mare pentru primarul Mihai Chirica. Decizia pe care a luat-o instanța, vineri

Mihai Chirica, primarul Iașiului, a scăpat de controlul judiciar. În aceste condiții, edilul își poate exercita mandatul de primar.

Cum sună motivația instanței care a luat decizia

„În baza art. 213 alin.6 Cod procedură penală cu referire la art.211, 202 Cod procedură penală admite plângerea formulată de petentul-inculpat Chirica Mihai, împotriva ordonanţei procurorului de luare a măsurii preventive a controlului judiciar din 04.02.2022 dată în dosarul nr.3/P/2022 al Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi, cercetat pentru comiterea infracţiunilor de „fals intelectual” în formă continuată, prev. de disp. art. 321 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (două acte materiale), instigare la „uzurparea funcției” prev. de disp. art. 47 C. pen. cu referire la art. 300 C. pen. rap la art. 132 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.

Dispune revocarea măsurii preventive a controlului judiciar dispusă prin ordonanţa procurorului din 04.02.2022 dată în dosarul nr.3/P/2022 al Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi. Constată că petentul a fost asistat de apărător aleşi. În baza art.275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuieli judiciare avansate în cauză rămân în sarcina statului. Fără cale de atac.

Pronunţată astăzi, 11.02.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia inculpatului şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei”, a anunțat instanța care a luat decizia de vineri.

A fost plasat sub control judiciar la data de 4 februarie și nu își mai putea exercita atribuțiile de primar

La data de 4 februarie, Mihai Chirica, primarul din Iași, s-a ales cu o suspendare din funcție, după ce magistrații au decis să fie plasat sub control judiciar. Decizia fusese luată pentru fapte de corupție în ceea ce privește extinderea unui imobil din Iași. Potrivit procurorilor DNA, blocul ar fi fost construit și intabulat ilegal, cu mai multe niveluri față de cele prevăzute în autorizație.