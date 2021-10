Mihai Bendeac a căzut la pace cu Măruță. Mutarea actorului a încins internetul. Nimeni nu se aștepta să apară așa

Cătălin Măruță și Mihai Bendeac s-au împăcat, iar actorul a acceptat invitația de a participa la podcast realizat de omul de televiziune. În acest context, cei doi au discutat despre evenimentele care au avut loc între ei în urmă cu câteva luni.

Mihai Bendeac a acceptat să îi ofere celui pe care îl acuza de hărţuire, un interviu, în cadrul podcastului pe care îl găzduiește. „P.S- Da. Această fotografie a fost realizată acolo unde bănuiți. Al doilea și ultimul podcast la care am de gând să merg. De ce am făcut-o? Din ambiție. Ce s-a întâmplat? Am băut prea mult în cele 3 ore și am spus multe lucruri pe care vreo rămășiță din creierul meu să le filtreze. Regret? Nu știu…”, a afirmat actorul.

Mihai Bendeac se plângea că a fost invitat de Cătălin Măruță, la poadcastul său, iar după ce a refuzat, a fost presat de omul de televiziunea, care nu a acceptat, cu una, cu două, un refuz.

„M-a invitat acum două luni de zile la podcast-ul pe care îl realizează, i-am explicat că eu vreau să am apariții foarte rare, și așa mai departe, și că îi promit că, în momentul în care o să simt că vreau să fac un nou podcast, o să fie primul pe care îl anunț, dar nu, deja nu…

Deja a ajuns la hărțuire. Te rog eu, băi, nu mă mai suna, nu mă mai hărțui! Lasă-mă în pace, te rog eu frumos! Dacă o să simt nevoia să fac un podcast, jur, pe tine te sun!”, spunea Mihai Bendeac. El îi transmitea un mesaj ferm lui Măruță.

„Băi Cătăline, mă duc la poliție, mă jur, nu glumesc! Îmi pare rău că nu ți-am răspuns în ultimele zile, dar băi, mi s-a făcut frică, să-mi bag p***!”