Mihaela Rădulescu, adevărul despre sărutul cu Daniela Nane

Mihaela Rădulescu și Daniela Nane s-au sărutat pe gură pentru revista Tabu. Acel momentul senzual a făcut furori la vremea respectivă. Imaginea a fost publicată în anul 2002. A fost un moment asemănător sărutului dintre Madonna și Britney Spears. În urmă cu câțiva ani, Mihaela Rădulescu a publicat chiar ea fotografia pe rețelele de socializare și a scris în dreptul ei:

„Au găsit poza cu sărutul dintre mine şi Daniela Nane. Minunat! Culmea, acum vreo… 13 ani, era un manifest pentru deschidere, pentru ei, cei care au sărit de… fund în sus, azi”.

Mihaela Rădulescu trebuia să se sărute pe gură cu altă femeie

Puţini ştiu că Mihaela Rădulescu trebuia să se sărute pe gură cu Andreea Marin, dar a refuzat: „Sunt un om cu un alt principiu de viață”. Mai mult, a spus că nu i-a plăcut ideea pictorialului.

„Nu mi-a plăcut tema în sine. Însemna două femei care se sărutau. Or, asta este o postură, așa le-am explicat și lor, care pe mine nu mă reprezintă. Nici măcar nu-mi doresc să fac așa ceva. Ei vor să fac ceva îndrăzneț, însă eu sunt un om cu un alt principiu de viață”, spunea Andreea Marin.

Sursa foto: Facebook

Daniela Nane a divorțat de Adrian Cioroianu

Daniela Nane a revenit recent în atenția publicului, după ce s-a aflat că a divorțat de Adrian Cioroianu. Daniela a fost căsătorită din 2016 până de curând cu Adrian Cioroianu. Între 1998 și 2002, a fost căsătorită cu Viorel Popa, alături de care are un băiat.

Artista în vârstă de 52 de ani a fost surprinsă recent în timp ce se săruta cu un tenor în vârstă de 30 de ani.

„Sunt o femeie divorțată. Vă mulțumesc că-mi respectați viața privată, la fel ca până acum. Cu prețuire, Daniela Nane”, a scris actrița pe social media.

Sursa foto: Arhiva EVZ

Daniela Nane, despre sărutul cu Mihaela Rădulescu

Daniela Nane a ținut să facă mai multe precizări despre fotografiile făcute alături de diva de la Monaco.

„Mi s-a spus astăzi că cineva folosește numele meu în încercarea de a-și rezolva problemele. Din respect pentru adevăr și pentru valorile pe care le promovez, aș dori să spun că respectivul pictorial din Tabu nu avea nicio legătură cu comunitatea gay, coperta era doar o trimitere ironică și amuzantă la foarte recentul sărut dintre Britney Spears și Madonna din acea perioadă (ca dovadă, a se vedea fotografiile din pictorial)”, spunea ea.

Sursa foto: Facebook

Mihaela Rădulescu, lămuriri în privința controversatului pictorial

Aspru criticată pentru convingerile sale, Mihaela Rădulescu a explicat că pictorialul pe care l-a făcut cu Daniela Nane, nu are nicio legătură cu părerea ei despre minorităţile sexuale.

Sursa foto: Facebook

„Au găsit poza cu sărutul dintre mine și Daniela Nane. Minunat! (…). Ce mai contează, eu sigur nu-s nici lesbiană, nici cheală, nici călugăr, nici luptătoare la Revoluția din Timișoara (în filmul „15” eram:), nici iubita lui Tudor Chirilă (în filmul „Legături bolnăvicioase” eram), nici n-am murit căsăpită de un ucigaș în serie (în filmul „Fall down dead” am murit groaznic). Să nu-mi spuneți că îl credeți mort pe Di Caprio, numai pentru că v-ați uitat la Titanic și nici că vreți să-l vedeți arestat de DNA și pe Jason Statham, că prea și-a făcut de cap cu recuperările alea de bani. Wake up, people! Trăiți viața, nu știrile!”, explica Mihaela Rădulescu pe contul său de Facebook.