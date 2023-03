Mihaela Geoană a împlinit 60 de ani. Petrecere de lux cu invitați celebri. Mircea Geoană „a rupt” ringul

Mihaela Geoană a împlinit 60 de ani pe 26 februarie și a petrecut pe 18 martie într-un restaurant de lux din Capitală alături de Mircea Geoană și de familia ei. Politicianul s-a asigurat să nu lipsească nimic de la evenimentul soției și a cerut ca mesele să fie ornate cu copaci artificiali în miniatură și cea mai bună mâncare. La aniversare și-au făcut simțită prezența și Camelia Șucu, fosta soție a milionarului Dan Șucu, și Andreea Esca.

Mircea Geoană a scos-o la dans pe fiica lui, iar momentul a fost filmat de toți invitații. Ana Geoană și iubitul american urmează să facă nuntă la Veneția. Tânăra a oferit deja primele declarații despre cel mai important eveniment din viața ei.

„Am ales Veneția, pentru că Italia are un loc special în inima noastră. A fost primul loc în care am mers într-o vacanță cu ambele familii. După logodna de acasă, am vrut să găsim un loc frumos și accesibil pentru invitații noștri din America, România și restul Europei. Veneția este destinația visurilor noastre. Părinții lui Garrett sunt foarte entuziasmați și ei de această alegere și deja au început să se gândească și cum să fie nunta”, a declarat fiica lui Mircea Geoană.

Fiica lui Mircea Geoană, departe de familie

Fiica lui Mircea Geoană a mai declarat că se va muta cu partenerul său în Los Angeles după nuntă și că urmează să își deschidă propria afacere de welness și viață sănătoasă. Chiar dacă va pleca, tânăra are în plan să își viziteze părinții cât mai des.

„Locuința noastră va rămâne în Los Angeles după căsătorie, unde eu am pornit și îmi dezvolt propria afacere de welness și viață sănătoasă. Garrett deja lucrează alături de tatăl său în afacerea familiei.Vom călători și vom petrece mai mult timp și în România, pentru că, după experiența din această vară, am decis că România este pentru noi mai mult decât o destinație de vacanță. Ne-a plăcut foarte mult România rurală, caldă, naturală cu oameni și peisaje minunate și trebuie s-o explorăm mai mult. Chiar și eu am văzut cu alți ochi această Românie și îmi doresc să o văd și mai mult și să o înțeleg și mai bine”, a mai spus ea pentru okmagazine.ro.