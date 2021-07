Aceasta a dorit să împărtășească cu urmăritorii ei de pe Instagram imagini din vacanța ei de lux, astfel că a postat pe Instagram mai multe fotografii în care apare alături de Sorin Rap, dar și alături de prietenii care i-au însoţit.

Și anul trecut, Mihaela și-a răsfățat iubitul și au mers cu iahtul pe mare, în Croația, unde pare că s-au simțit minunat, cel puțin asta a reieșit din instantaneele de vacanță ale celor doi.

Deși ar fi putut să se distreze de minune și la malul Mării Negre, acolo unde Mihaela deține mai multe proprietăți, cei doi au optat în ultimii ani pentru vacanțe mai sofisticate.

Mihaela și-a refăcut viața după ce a divorțat de Cristi Borcea cu Sorin Rap, iar la 51 de ani este mai îndrăgostită ca niciodată. Mihaela și Sorin au o poveste de dragoste desprinsă din filme. Sorin a fost șoferul Mihaelei.

„Nu sunt angajat permanent, dar atunci când doamna are nevoie de mine mă cheamă, iar dacă am timp o servesc. Am nevoie de bani ca să-mi întrețin copiii. Mai am un job, iar ăsta este al doilea”, spunea Sorin Rap la acea vreme.

Povestea de dragoste dintre Mihaela Borcea și Sorin Rap

Despre povestea de dragoste dintre Mihaela Borcea și Sorin Rap s-a aflat la începutul lui 2018. Sorin Rap este fost polițist, şi unul dintre foştii angajaţi de încredere ai Mihaelei Borcea. Zvonuri despre idila lor au apărut însă cu mult timp înainte de acest moment. Angela, fosta soţie a lui Sorin Rap, a ieșit în public cu scandal, acuzând-o pe Mihaela Borcea că „i-a furat bărbatul” .

Mihaela a divorțat de Cristi Borcea în 2011, după mai bine de 20 de ani de căsnicie. Mihaela are trei copii împreună cu fostul acţionar de la Dinamo, Patrick și gemenii Angelo și Antonia.

Mihaela și Sorin sunt împreună de aproximativ 3 ani. Pe de altă parte, Cristi Borcea și-a găsit liniștea alături de Valentina Pelinel.