MiG-uri rusești la granița Poloniei. Germania a pus sistemele Patriot în stare de alertă

MiG-uri rusești la granița Poloniei. Germania a pus sistemele Patriot în stare de alertă
Unități ale forțelor armate germane staționate în Polonia pentru operarea sistemelor de apărare aeriană Patriot au fost puse în stare de alertă vineri, după ce au detectat zboruri de avioane de vânătoare rusești în apropierea spațiului aerian polonez, informează EFE. Incidentul a avut loc în contextul operațiunilor militare rusești în vestul Ucrainei și a stârnit reacția rapidă a apărării aeriene poloneze, dar și a militarilor germani.

Sistemele de apărare aeriană Patriot în stare de alertă

Potrivit publicației germane Bild, avioanele MiG-31 rusești au zburat în direcția Poloniei, iar sistemele Patriot au fost pregătite să intervină imediat. „Armata poloneză și forțele NATO staționate acolo au reacționat rapid și au pus sistemele de apărare aeriană Patriot în stare de alertă”, a relatat ziarul. Acesta a adăugat că rachetele Patriot ar fi putut fi lansate instantaneu pentru a doborî orice obiect zburător inamic.

Germania operează două sisteme Patriot pe aerodromul din Rzeszów, situat în sud-estul Poloniei, în apropierea graniței cu Ucraina, o poziție strategică pentru protecția spațiului aerian aliat.

Bundestagul a aprobat bugetul Germaniei pentru 2026: Cheltuieli record pentru apărare și investiții

În același timp, Bundestagul german a aprobat vineri bugetul pentru anul 2026, în valoare de 524 de miliarde de euro, excluzând fondurile speciale pentru apărare și infrastructură, notează EFE. Proiectul a trecut cu 322 de voturi pentru și 252 împotrivă, fără abțineri.

Bundestag

Bundestag. Sursa foto: x.com

Deficitul bugetar ordinar se ridică la 97,7 miliarde de euro, iar cu fondurile speciale incluse, acesta ajunge la 180 de miliarde de euro – al doilea cel mai mare deficit postbelic. Ministrul de Finanțe, Lars Klingbeil, a justificat creșterea datoriei, subliniind că o parte importantă va fi alocată investițiilor și modernizării infrastructurii.

Apărare și bunăstare socială, priorități în 2026

Cea mai mare parte a bugetului va merge către Ministerul Muncii și Afacerilor Sociale, cu 197,3 miliarde de euro, urmat de Ministerul Apărării, care va primi 82,7 miliarde de euro. Per total, cheltuielile pentru apărare, incluzând fondul special, ajung la 108 miliarde de euro, în creștere cu 21 de miliarde față de 2025.

Ministrul muncii, Burbel Bas, a explicat că aproape întreaga sumă alocată ministerului său este prevăzută de lege și face parte din statul bunăstării, „care oferă securitate multor oameni și garantează stabilitatea și pacea socială în țara noastră”.

Investițiile totale finanțate parțial din fondul special vor ajunge la 120 de miliarde de euro, cea mai mare alocare urmând să fie direcționată către Ministerul Transporturilor – 14 miliarde din bugetul regulat și 21 de miliarde din fondul special.

 Opoziția a criticat creșterea cheltuielilor

Din partea opoziției, Alternativa pentru Germania (AfD) a avertizat că bugetul ar putea marca începutul unei spirale a creșterii datoriei. Verzii au criticat lipsa finanțării pentru investițiile viitoare, iar partidul Stânga s-a declarat nemulțumit de creșterea cheltuielilor pentru apărare.

În continuare, bugetul trebuie ratificat de Bundesrat, camera superioară a parlamentului german, unde sunt reprezentate guvernele celor 16 landuri.

