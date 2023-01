Micutzu a devăluit că a suferit de depresie la începutul carierei sale. „Eu cu el am trecut prin tot. Nu înțelegeam ce se întâmplă”

Micutzu este unul dintre cei mai cunoscuți comedianți din țară, dar nu s-a bucurat dintotdeuana de succes. Comediantul și-a adus aminte de momentele când nu avea bani nici să își cumpere mâncare pentru el și câinele său. El a mărturisit că atunci când a câștigat bani dintr-o reclamă a început să danseze cu patrupedul prin casă. Este vorba de un bulldog care are acum vârsta de 12 ani. Micutzu a subliniat că în acea perioadă grea din viața sa nu a primit niciun fel de ajutor.

„Eu cu el am trecut prin tot. (…). Acum, am experiență acumulată, am devenit mult mai pragmatic decât atunci când am venit în București, când eram o floare nemirosită în marea Capitală”, a mai spus Cosmin Nedelcu. În ciuda momentelor grele prin care a trecut, bărbatul nu s-a lăsat bătut și a devenit o persoană cunoscută. El a făcut parte din mai multe producții cinematografice și a participat și diverse emisiuni de televiziune.

Cum s-a vindecat Micutzu de depresie

Micutzu a devăluit că a avut o perioadă când a suferit de depresie și nici măcar nu știa. „Încă trăiesc cei mai frumoși ani. Este o perioadă foarte frumoasă în viața mea. Fac niște lucruri pe care le-am visat să le fac la un moment dat. Am avut depresii crunte! Aveam, deși nu știam. Mă simțeam ca o fantomă plinuță care merge pe stradă și nu înțelege ce face pe planeta asta”.

Comediantul a mai adăugat că a fost ajutat de prietenii săi. În acea perioadă Micutzu nu înțelegea de ce câștigă dintr-un show de stand-up susțiut într-un weekend cât obține un actor colaborator la un teatru timp de trei luni. Bărbatul avea bani să își plătească toate nevoile, dar… „Nu pricepeam de ce trebuie să primesc acei bani, nu înțelegeam ce se întâmplă!”, a mai spus Micutzu la podcastul „Fani și simplu”.