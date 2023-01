Care sunt soluțiile găsite de Nicușor Dan pentru a rezolva problema traficului din București

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că actuala administrație doreşte reașezarea dezvoltării urbane în parametrii corecţi.

„Dacă vrem să vorbim de trafic şi e discuţie foarte lungă, dar ea trebuie să înceapă cu sursa traficului şi principala sursă a traficului din Bucureşti este dezvoltarea necontrolată din ultimii cel puţin 15 ani. Şi ăsta e un lucru pe care actuala administraţie l-a făcut, oprirea şi reaşezarea dezvoltării urbane în nişte parametri corecţi.

Din nou, e o boală lungă care vine dintr-o acţiune distructivă de ani de zile. Pe semaforizare inteligentă am făcut acei paşi necesari pentru a avea în sfârşit o abordare sistematică. Am făcut mai întâi studiul de prefezabilitate, care a însemnat 500 de intersecţii, evaluarea a tot ce se întâmplă acolo. În baza lui am făcut achiziţia publică pe care am finalizat-o. Am atribuit. Este o contestaţie acum la CNSC. Probabil că ea se va termina la sfârşitul lunii ianuarie”, a declarat primarul general al Capitalei.

Nicușor Dan, apel către bucureșteni

Nicuşor Dan a mai spus că o altă soluţie pentru rezolvarea traficului este ca oamenii să renunţe la autoturismele personale şi să circule cu mijloacele de transport în comun.

„Multă lume trăieşte cu impresia că oricâte blocuri ai face vei reuşi să faci zeci şi sute de pasaje pentru care, de fapt, nu ai bani şi care îţi vor rezolva problema traficului. Nu se poate. Şi atunci singura soluţie care e dureroasă pentru multă lume este redirecţionarea oamenilor dinspre transportul cu maşina proprietate personală către transportul public.

Asta înseamnă achiziţie de mijloace de transport public. Am luat o sută de tramvaie. După cum ştiţi, am anunţat că am atribuit 100 de autobuze electrice, 100 de troleibuze. În sfârşit, o să avem mai puţine tramvaie de generaţie veche, în sfârşit o să avem rezolvată problema aerului condiţionat. Asta pe ceea ce înseamnă un confort în interiorul mijlocului mijlocului de transport public”, a explicat Nicuşor Dan.

Primarul general: Este o chestiune de timp până când vom aşeza oraşul aşa cum trebuie

Nicuşor Dan este foarte optimist cu privire la rezolvarea acestei probleme din Bucureşti, adăugat că este o chestiune de timp până când oraşul va fi aşezat aşa cum trebuie aşezat.

„Suntem spre 20.000 de locuri de parcare. Din nou, e dureros pentru unii, trasarea a aproximativ 20.000 de locuri de parcare în zona centrală. Sperăm să ajungem la 80-90.000, tocmai ca să descurajăm şi să încurajăm oamenii să folosească transport public, să fluidizăm zona centrală.

Este în achiziţie până pe 15 februarie, investiţie foarte mare de 500 de milioane de euro, modernizarea liniilor de tramvai, astfel încât să avem şi viteză pe linie de tramvai, astfel încât şi autobuzele pe porţiunile comune să poate să circule pe aceste linii de tramvai şi toate celelalte lucruri care durează, cum este metroul de suprafaţă.

Este o chestiune de timp până când vom aşeza oraşul aşa cum trebuie el aşezat şi suntem primii care facem asta în mod sistematic. Adică nu ne ducem să punem un semafor aici, un pod aici, care niciodată nu o să rezolve”, a mai afirmat primarul Capitalei, potrivit news.ro.