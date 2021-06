Dispută internă în Partidul Național Liberal (PNL), în relația fin-naș. Lupta se dă pentru președinția partidului la nivelul filialei din Sectorul 2 al Capitalei. Nașa, Monica Anisie, fost ministru al Educației, va întâmpina opoziție din partea finei, Oana Nicolescu. Cea care și-a anunțat ambițiile pe contul de Facebook. Și care este șefa Direcției de Sănătate Publică București (DSP).

Oana Nicolescu și Monica Anisie, fină și nașă, două săbii care se luptă pentru aceeași teacă

„În această seara mi-am anunțat, în prezența președintelui Partidului Național Liberal, Ludovic Orban și a colegilor mei din Biroul Politic al Sectorului 2 intenția de a candida pentru funcția de președinte al filialei PNL Sector 2!

Am luat această decizie după ce am văzut în ultima perioadă că în filiala noastră nu a mai contat cuvântul majorității membrilor care au dus lupte grele în campaniile prin care am trecut.

Vreau să cred că politica înseamnă democrație si că vocea fiecărui membru contează. De peste 15 ani de când am intrat în partid am crezut cu tărie că așa trebuie să stea lucrurile in organizațiile PNL! Vreau să cred că oamenii cu coloana vertebrală au o alternativă și că pot avea încredere în liderul lor.

În ultimul an de zile am condus o instituție care se află în prima linie în lupta cu pandemia, Direcția de Sănatate Publică a Muncipiului București. Am reușit să formez aici o echipa care a demonstrat că se poate și că, doar împreună, putem avea rezultate. (…)”, a scris Oana Nicolescu.

Postarea publicată pe Facebook de Monica Anisie

Monica Anisie a anunțat și ea că intră în cursă și vrea să-și mențină poziția. „A doua mea #familie este PNL sector 2!

Alături de colegii mei am construit o comunitate frumoasă, onestă, dedicată sectorului nostru. Drumul pe care am pornit împreună nu a fost ușor, dar am demonstrat că suntem o #echipă învingătoare, care lucrează doar în beneficiul oamenilor.

Continuăm #împreună, pentru că doar astfel obținem rezultate! Echipa mea este #PNL!”, a spus fostul ministru al Educației.

Pare o situație mai puțin obișnuită pentru peisajul politic românesc, unul marcat de relațiile de cumetrie, fin-naș și încuscriri. Va fi o competiție la un nivel mai jos, pentru că la vârf, în PNL, toată lumea este concentrată pe disputa dintre Florin Cîțu și Ludovic Orban. Actualul președinte al partidului pare că a pierdut sprijinul tuturor membrilor importanți și are șanse reduse de-a mai conduce formațiunea politică după alegerile interne.

Monica Anisie s-a remarcat cu multe gafe în timpul mandatului din fruntea Educației. În timp ce la DSP București, condus de Nicolescu, a izbucnit un mare scandal. După ce a ieșit la iveală faptul că dansatoarea Emy fusese angajată la această instituție, fără să corespundă fișei postului.