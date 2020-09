Cortina de la Metropolitan Opera nu va fi ridicată cel puțin un an. Anunţul a fost făcut chiar de faimosul teatru din New York care iniţial, planificase deschiderea stagiunii 2020-21 cu ocazia galei de Anul Nou. Pandemia rămâne o amenințare, iar costurile de funcționare ale unei săli de 3.800 de locuri nu permit redeschiderea acesteia cu capacitate redusă. Pentru Met, aceasta este cea mai gravă criză din cei 137 de ani de istorie ai săi.

Potrivit New York Times, decizia riscă să declanșeze o reacție în lanț în viața artistică și culturală a Big Apple, începând de la miile de lumini de pe Broadway, ale cărui teatre sunt închise din luna martie. Același lucru este valabil şi pentru sălile simfonice, cluburile de muzică rock, cabarete, spații de dans și alte instituții de artă live care se luptă cu pandemia și cu posibilitatea de a-şi redeschide sau nu sălile cu capacitate redusă. Astfel, amânarea stagiunii de la Metropolitan Opera, ar putea fi un semnal de alarmă periculos.

Pandemia a ţinut teatrul de operă închis de la jumătatea lunii martie, lipsindu-l de venituri de peste 150 de milioane de dolari și lăsând acasă o mie de angajați cu normă întreagă, inclusiv orchestra și corul a căror faimă este cunoscută la nivel mondial, disponibilizaţi temporar fără plată din luna aprilie. Acum, având în vedere faptul că virusul continuă să fie mult prea periculos pentru a permite redeschiderea din ajunul Anului Nou, Peter Gelb, directorul executiv al Met, intenționează să se adapteze la o lume transformată de pandemie, încercând să reducă chiar şi costurile aferente gestionării teatrului.

„Viitorul Metropolitan Opera depinde de faptul că din punct de vedere artistic este mai puternic ca niciodată”, a spus Gelb. «Experiențele artistice trebuie să fie şi mai bune ca până acum pentru a atrage publicul. Cu toate acestea, trebuie să micşorăm costurile”.

În cazul în care lumea se va reîntorce la normalitate, The Met intenționează să-şi ridice cortina în septembrie anul viitor cu „Fire Shut Up in My Bones”, de Terence Blanchard, prima operă a unui compozitor de culoare pe care o va pune în scenă.

https://www.lastampa.it/esteri/2020/09/23/news/coronavirus-il-metropolitan-opera-non-riapre-per-un-altro-anno-rischio-reazione-a-catena-nella-grande-mela-1.3934121 9

Traducerea: Rador