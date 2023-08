Accelerarea metabolismului. Obiceiurile care te scapă de problemele de sănătate

După 40 de ani, metabolismul începe să încetinească, iar femeile suferă modificări hormonale care duc la o redistribuire a grăsimii corporale. Medicii au explicat ce trebuie să facă acestea pentru a arde mai multe calorii și pentru a își păstra silueta. Ele trebuie să respecte câteva obiceiuri pentru asta.

Mergeți pe jos

Medicii vă recomandă să mergeți pe jos sau să alergați cel puțin 30 de minute pe zi. Sportul ajută din toate punctele de vedere.

Creșterea aportului de fibre

Alimentele bogate în fibre sunt foarte sănătoase, au puține calorii și ajută la reducerea balonării stomacului.

Antrenament cu greutăți

Începând cu vârsta de 30 de ani, organismul începe să piardă masă musculară. Medicii vă recomandă să faceți sport cu greutăți și să luați o pauză de la cardio.

Multe proteine

Studiile arată că dietele bogate în proteine activează metabolismul și cresc senzația de sațietate. În plus, acestea contracarează pierderea masei musculare. Cercetările publicate în Journal of the American Dietetic Association sugerează că dietele sărace în proteine duc la o pierdere musculară crescută la femeile aflate la postmenopauză.

Reducerea aportului de zahăr

Zahărul încetinește metabolismul și îngrașă. Cei care consumă multe dulciuri riscă să se confrunte și cu alte afecțiuni.

Beți mai puțin alcool

Alcoolul ste foarte caloric și, la femeile aflate la menopauză, poate agrava bufeurile. Cercetătorii din Coreea de Sud au ajuns la concluzia că un consum excesiv contribuie la creșterea pierderii musculare. Femeile care beau mult alcool riscă să rețină apă și să se confrunte cu balonarea și cu o față umflată.

Dormi suficient

Un studiu al Universității din Chicago a constatat că persoanele care au urmat un plan de slăbire și s-au odihnit suficient au pierdut mai mult procent de grăsime decât cele care au redus somnul.

Lipsa somnului este legată de consumul excesiv de alimente și de alte tulburări alimentare. Lipsa somului poate duce și la riduri și anxietate, potrivit Bussines Insider.