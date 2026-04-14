Meta lucrează la o versiune AI a lui Mark Zuckerberg care să discute cu angajații companiei

Compania Meta, deținută de Mark Zuckerberg, lucrează la o clonă digitală a acestuia, bazată pe inteligență artificială, care poate interacționa cu angajații în locul său, potrivit The Guardian.

Clona lui Mark Zuckerberg, fondatorul și directorul executiv al Meta, este antrenată să reproducă comportamentul și tonul său, precum și declarațiile publice și opiniile despre strategia companiei.

Potrivit Financial Times, proiectul este gândit astfel încât angajații să se simtă mai apropiați de una dintre cele mai influente persoane din Silicon Valley.

Zuckerberg și-a prezentat în 2022 propriul avatar în metaversul pe care l-a promovat, însă acesta a fost criticat din cauza calității grafice, ceea ce l-a determinat să publice ulterior o versiune îmbunătățită. Cu toate acestea, Meta și-a redus viziunea asupra metaversului, unde reprezentările digitale ale oamenilor, numite avatare, pot interacționa între ele într-un spațiu virtual.

Compania a dezvoltat personaje 3D generate de inteligență artificială, capabile să interacționeze cu oamenii în conversațiile de zi cu zi. În ultima perioadă, s-a concentrat pe construirea unui personaj bazat pe Mark Zuckerberg.

Directorul executiv, în vârstă de 41 de ani, a cărui avere este estimată la peste 220 de miliarde de dolari, ar participa la antrenarea inteligenței artificiale. O persoană familiarizată cu proiectul a declarat pentru FT că personajul va fi dezvoltat folosind imagini și vocea lui Zuckerberg.

Meta consideră că acest experiment ar putea fi replicat de influenceri și creatori, un segment al economiei digitale care se confruntă cu ideea de avatare digitale.

Synthesia, un startup britanic evaluat la 4 miliarde de dolari, care produce avatare video realiste, a transmis că ideea ca un director executiv să folosească inteligența artificială pentru a-și extinde prezența în interiorul companiei nu mai ține de domeniul science fiction. „Oamenii lucrează mai bine atunci când informațiile de care au nevoie le sunt transmise de o față sau o voce familiară”, a spus un purtător de cuvânt al companiei.