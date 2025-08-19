Sport

Messi nu mai este numărul 1 în lume. De cine a fost detronat cel supranumit GOAT

Messi nu mai este numărul 1 în lume. De cine a fost detronat cel supranumit GOATMessi. Sursa foto: Facebook
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

După ce Lionel Messi a dominat piața de merchandising în Major League Soccer încă de la sosirea sa la Inter Miami în 2023, un nou nume face senzație în Statele Unite: sud-coreeanul Heung-min Son.

Son Heung-min îl detronează pe Messi

 Transferat recent de la Tottenham Hotspur la Los Angeles FC, atacantul de 32 de ani a avut un impact fulgerător nu doar pe teren, ci și în afara lui. În doar câteva săptămâni, tricourile inscripționate cu numele și numărul său au devenit cele mai vândute în MLS și, conform clubului, chiar în toate sporturile din lume. Astfel, Son l-a detronat pe Messi, dar și pe marii jucători din NBA, precum LeBron James și Steph Curry, potrivit talksport.com.

Son Heung-min

Sursa foto: x

 Vânzări-record de tricouri pentru Los Angeles FC

Președintele lui Los Angeles FC, John Thorrington, a confirmat acest succes neașteptat:

„Aceasta este deja a doua săptămână în care nu vorbim doar despre cel mai vândut tricou de fotbal din MLS. Este cel mai vândut tricou din orice sport din lume în acest moment”, a declarat oficialul.

Întâlnire Zelenski-Putin, apoi și cu Trump. Ce urmează în negocierile de pace
Întâlnire Zelenski-Putin, apoi și cu Trump. Ce urmează în negocierile de pace
Depreciere a leului și blocaj pe piața imobiliară. Estimările analiștilor pentru 2025-2026
Depreciere a leului și blocaj pe piața imobiliară. Estimările analiștilor pentru 2025-2026

Fanii au reacționat în masă la venirea lui Son, epuizând stocurile și transformând tricoul său într-un simbol al noului val de popularitate al fotbalului nord-american. Un astfel de tricou se vinde la un preț de 194,99 de dolari, ceea ce îl face și unul dintre cele mai scumpe articole de merchandising din MLS.

Prețurile biletelor au explodat după transferul lui Son

Pe lângă succesul comercial, sosirea lui Son la LAFC a generat și o escaladare spectaculoasă a prețurilor biletelor. Dacă înainte un bilet obișnuit la un meci de acasă al echipei californiene costa aproximativ 300 de dolari, acum sumele pot ajunge până la 1.500 de dolari.

Entuziasmul creat în jurul fostului star de la Tottenham a adus un nou val de fani în tribune, consolidând statutul lui Son ca una dintre cele mai influente figuri ale fotbalului asiatic în prezent. În plus, el este cunoscut și pentru relația apropiată pe care a avut-o cu Radu Drăgușin, colegul său în perioada petrecută în Premier League.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

07:11 - Întâlnire Zelenski-Putin, apoi și cu Trump. Ce urmează în negocierile de pace
07:03 - Depreciere a leului și blocaj pe piața imobiliară. Estimările analiștilor pentru 2025-2026
06:55 - Sărbătoare mare la Mitropolia pro-rusă de la Chişinău. Mitropolitul Vladimir şi episcopul de Bălţi s-au felicitat rec...
06:47 - Messi nu mai este numărul 1 în lume. De cine a fost detronat cel supranumit GOAT
06:34 - Prognoza meteo, 19 august. Temperaturile vor continua să scadă în următoarele ore. Ploi, vijelii și grindină
06:28 - Ghencea – Bd. Timișoara, noul pol investițional al Capitalei. Cum poate infrastructura publică să ridice piața imobil...

Proiecte speciale