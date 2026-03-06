Messi, în centrul atenției la Casa Albă. Inter Miami, felicitată de Trump pentru titlul din MLS
- Mădălina Sfrijan
- 6 martie 2026, 14:14
Campioana Major League Soccer, Inter Miami, a fost primită joi la Casa Albă de președintele SUA, Donald Trump. Evenimentul a avut loc la Washington, în timpul deplasării echipei pentru meciul cu DC United. Delegația clubului din Florida a sosit la reședința prezidențială îmbrăcată elegant. În centrul atenției s-a aflat căpitanul echipei, Lionel Messi, care a venit alături de proprietarul clubului, Jorge Mas.
Messi, musafir de onoare la Casa Albă
La ceremonie au fost prezenți și jucători precum Luis Suárez și Rodrigo De Paul. Ceremonia a fost organizată pentru a celebra titlul cucerit de Inter Miami în sezonul 2025 din MLS. Președintele american a lăudat performanța echipei și impactul lui Messi în fotbalul din Statele Unite.
Donald Trump a avut și un mesaj pentru starul argentinian.
„Mulți jucători mari vin aici și joacă bine, dar nu câștigă. Leo, tu ai venit și ai câștigat”, a spus liderul de la Casa Albă.
Un eveniment cu tentă politică
Șeful statului american a făcut referire la presiunea care a existat asupra lui Messi după transferul în MLS. Potrivit acestuia, succesul obținut de Inter Miami confirmă statutul de superstar al fotbalistului.
În timpul discursului, Donald Trump a făcut referiri și la teme politice. El a vorbit despre conflictul cu Iranul, situația din Venezuela și alte subiecte de politică externă.
Jucătorii i-au oferit președintelui un tricou personalizat al clubului, cu numărul 47, precum și o minge și un ceas în culorile echipei.
Prima vizită a lui Messi la Casa Albă
Pentru Lionel Messi, evenimentul a reprezentat prima apariție oficială la Casa Albă. Starul argentinian nu a mai participat până acum la o ceremonie organizată la reședința președintelui Statelor Unite, deși numele său a fost asociat în trecut cu un astfel de moment.
În ianuarie 2025, Messi fusese invitat de administrația condusă de Joe Biden pentru a primi prestigioasa Medalie Prezidențială a Libertății, una dintre cele mai importante distincții civile acordate în Statele Unite.
Fotbalistul nu a putut participa însă la ceremonia organizată la Washington. Programul încărcat al echipei Inter Miami CF și angajamentele sportive din acea perioadă au făcut imposibilă deplasarea sa în capitala americană.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.