Messi, în centrul atenției la Casa Albă. Inter Miami, felicitată de Trump pentru titlul din MLS

Campioana Major League Soccer, Inter Miami, a fost primită joi la Casa Albă de președintele SUA, Donald Trump. Evenimentul a avut loc la Washington, în timpul deplasării echipei pentru meciul cu DC United. Delegația clubului din Florida a sosit la reședința prezidențială îmbrăcată elegant. În centrul atenției s-a aflat căpitanul echipei, Lionel Messi, care a venit alături de proprietarul clubului, Jorge Mas.

La ceremonie au fost prezenți și jucători precum Luis Suárez și Rodrigo De Paul. Ceremonia a fost organizată pentru a celebra titlul cucerit de Inter Miami în sezonul 2025 din MLS. Președintele american a lăudat performanța echipei și impactul lui Messi în fotbalul din Statele Unite.

Donald Trump a avut și un mesaj pentru starul argentinian.

„Mulți jucători mari vin aici și joacă bine, dar nu câștigă. Leo, tu ai venit și ai câștigat”, a spus liderul de la Casa Albă.

Șeful statului american a făcut referire la presiunea care a existat asupra lui Messi după transferul în MLS. Potrivit acestuia, succesul obținut de Inter Miami confirmă statutul de superstar al fotbalistului.

În timpul discursului, Donald Trump a făcut referiri și la teme politice. El a vorbit despre conflictul cu Iranul, situația din Venezuela și alte subiecte de politică externă.

Jucătorii i-au oferit președintelui un tricou personalizat al clubului, cu numărul 47, precum și o minge și un ceas în culorile echipei.

Pentru Lionel Messi, evenimentul a reprezentat prima apariție oficială la Casa Albă. Starul argentinian nu a mai participat până acum la o ceremonie organizată la reședința președintelui Statelor Unite, deși numele său a fost asociat în trecut cu un astfel de moment.

În ianuarie 2025, Messi fusese invitat de administrația condusă de Joe Biden pentru a primi prestigioasa Medalie Prezidențială a Libertății, una dintre cele mai importante distincții civile acordate în Statele Unite.

Fotbalistul nu a putut participa însă la ceremonia organizată la Washington. Programul încărcat al echipei Inter Miami CF și angajamentele sportive din acea perioadă au făcut imposibilă deplasarea sa în capitala americană.