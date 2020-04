Mesajul tulburător al Marelui Șef Avrol Looking Horse, păstrătorul pipei Marelui Bizon Alb. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

25,26 aprilie

Pe 25 aprilie s-au născut: Oliver Cromwell, Giugliemo Marconi, Ella Fitzgerald, AL Pacino, Vladimir Jirinovsky, Bjorn Ulvaeus (ABBA), Lia Manoliu, iar pe 26 aprilie s-au născut împăratul Marc Aureliu, Eugene Delacroix, Michel Fokine, Charles F. Richter, Rudolf Hess, Alfred Krupp, A.E. van Vogt, Ştefan Augustin Doinaş, Adriana Trandafir.

În calendarul creştin ortodox pe 25 aprilie sunt Sfinţii: Ap. şi Ev. Marcu, Vasile din Poiana Mărului, iar pe 26 aprilie: Vasile din Amasia, Chiril, Chindeu şi Tasie din Axiopolis (Cernavodă). Sambata exista un risc seismic moderat, sub 5 grade Richter.

După sărbătorirea vânătorilor, a războinicilor, a cailor, după „Paştele Cailor” iată o nouă sărbătoare a animalelor, pe 25 aprilie, “Marcu Boilor”. Dar oare de ce aveau strămoşii noştri, de exemplu dacii, atâtea sărbători, ţinute cu străşnicie, în care nu se lucra? Simplu, ei nu aveau concediu plătit! Zilele de odihnă erau repartizate corect şi natural, ţinând seama de ritmurile agricole şi pastorale. Dacă nu era de lucru, atunci era sărbătoare! Nu erau mai puţine zile de odihnă decât acordă capitalismul victorios, ba chiar mai multe. Dar, în prezent s-a făcut o afacere şi din concediul tău, de exemplu! Cineva îţi ia banii, repede-repede! Ia gândeşte-te!

Despre lupi și mitologia lor am găsit surse neașteptate peste ocean, la nativi, pieile roșii, primii locuitori și stăpânii de drept ai Americii, conform cu dreptul popoarelor. Și ei se credeau lupi, ca să vezi! Trebuia să-mi dau seama, după filmul ”Dansând cu lupii” al lui Kevin Costner. Când am fost în State am vizitat ce a mai rămas din marea națiune navajo, muzeul și rezervația, și am rămas prieten cu Robert Starrynight, medicine man și producător de dreamcatcher-uri. Soția mea a stat mai mult timp în rezervație, a găsit unule lucruri de mare mirare între daci și anumite triburi de nativi. Și unii și alții se trageu din lupi, își spuneau Lupi. Mi-a adus un dreamcatcher, facut de Robert timp de două luni, ca să nu mai am coșmaruri. Nu mai visez nimic când am dreamcatcherul atârnat deasupra capului, dar unde mai este distracția? Robert nu este comunicativ, nu am primit decât câteva email-uri de la el, în mulți ani de zile. Așa că m-am mirat mult când am văzut, în stufoasa mea corespondență, numele lui. De fapt mi l-a indicat cineva care mă ajută la corespondență.

Îmi transmite un mesaj urgent, un avertisment către lume al Marelui Șef Arvol Looking Horse al națiunilor Lakota, Dakota și Nakota. L-am citit cu atenție, este lung, dar am rămas impresionat peste poate. Câtă înțelepciune, câtă înțelegere a lumii și a problemelor ei! Aș putea compara mesajul Marelui Șef Arvol cu cel al lui Dalai Lama, din primăvara aceasta. Este continuarea și repetarea unui mesaj, la fel de important, sideral, din anul 2017.

Starynight a revenit cu un email în care se spune că federalii l-au rugat pe Marele Șeful sioux să retragă mesajul de pe site, să amâne publicare, peste câteva săptămâni, când lucrurile vor fi mai bune, să nu panicăm populația și așa destul de speriată, au spus ei. Robert îmi spune că pot să fac ce vreu cu mesajul, el nu îl poate lua înapoi, dar este bine să-l public, să rămână undeva, cine se uită la un horoscop? I-am dat dreptate, în definitiv, cine se uită la un horoscop?