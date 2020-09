„Oferte de la PSD am mai avut. Eu le multumesc pentru oferta, le multumesc pentru gandurile bune. Am o relatie de prietenie cu Marcel Ciolacu, dar una e una si alta-i alta. Nu am avut nicio discutie. În viata am invatat ca nu trebuie sa excludem niciodata nimic, dar nu se pune problema in acest moment, situatia e cat se poate de clara”, a declarat Robert Negoiţă la Digi24.