Relația cu președintele țării i-a adus numai beneficii Elenei Udrea, după cum singură recunoaște. Spune că a învățat multe de la Traian Băsescu, însă are și un mare regret, cu care a rămas până în ziua de azi.

Elenei Udrea îi pare rău că n-a ascultat cel mai prețios sfat pe care i l-a oferit fostul președinte. Azi, privind în urmă, Udrea își face „sua culpa” într-un interviu acordat revistei Ciao:

„Din păcate, cel mai bun sfat de la fostul președinte Traian Băsescu nu l-am ascultat. A fost ceva, dincolo de toată experiența de mare om politic pe care am avut privilegiul să mi-o împărtășească, pe care nu mi l-a spus explicit niciodată, dar eu l-am simțit de multe ori, însă l-am și ignorat în același timp. Mesajul a fost că în politică, mai ales, nu contează ce faci, nu contează ce crezi tu despre tine, cât de convins ești că faci ceea ce este bine, contează mai mult în ce barcă ești și cum te văd ceilalți, cum te văd oamenii. Dacă aș fi ținut cont de asta, poate că parcursul meu ar fi fost altul în ultimii ani”.

Întrebată care ar fi fost parcursul ei, Elena Udrea a răspuns: „Dacă nu aș fi fost chiar vârful acestui plan, bine ticluit în afara granițelor, cu siguranță eram în topul politicienilor care conduc astăzi țara și chiar Europa”. Despre ce plan e vorba? „Cred că nu mai există vreo îndoială că ce mi s-a întâmplat mie a fost parte dintr-un plan de schimbare a țării prin înlăturarea sau subordonarea liderilor de orice fel, în special a liderilor politici. Uitați-vă cine face politică azi în România și cu ce rezultate”.

Și, totuși, dincolo de ce i s-a întâmplat, Udrea afirmă că n-ar schimba „felul în care am văzut eu politica, în care am înțeles să fiu ministru, dar ar conta mult mai mult ce înțeleg oamenii din ceea ce eu spun și fac, aș fi mult mai atentă la cei care sunt în preajma mea, la prieteni, dar și la cei pe care mi i-am făcut dușmani. Sunt lucruri pe care acum le consider greșeli mari, pe care nu le-aș repeta”.

În finalul interviului în care promite că se va „apăra de toate acuzațiile” care i se aduc, „ceea ce înainte nu am făcut”, Elena Udrea îi mulțumește lui Traian Băsescu „pentru șansa de a dobândi arta politică de la cel mai bun, pentru ce am fost și sunt în politica românească”.

Te-ar putea interesa și: