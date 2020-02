Când Eva îmi răspunde „da” la întrebarea „o iubeşti pe mami?”

Într-un interviu, în exclusivitate, pentru revista Ciao, fostul ministru al Dezvoltării, Elena Udrea a vorbit despre noua ei viaţă în primul interviu de la întoarcerea în ţară.

Întrebată care a fost cea mai frumoasă declaraţie de dragoste primită până acum, fostul ministru al MDRT a răspuns:

„Eu sunt o femeie romantică, aşa că declaraţiile de dragoste şi orice gest făcut din iubire, contează foarte mult pentru mine. Încă mai aştept acea declaraţie pe care să nu o uit tot restul vieţii mele.

Până atunci, a continuat Elena Udrea, mă încarc de emoţie zilnic, când Eva îmi răspunde „da”, la întrebarea „o iubeşti pe mami?”.

În interviu fostul ministru vorbeşte despre viaţa de familie în trei, despre aşteptările pe care le are, despre nuntă şi cum este ea ca femeie. Mai spune că nu are regrete, dar recunoşte că unele lucruri le-ar face diferit dacă ar fi să ia de la capăt cariera politică.

Elena Udrea aminteşte şi despre care a fost cel mai bun sfat primit de la Traian Băsescu şi cui îi este recunoscătoare pentru reuşita în viaţă.

Întrebată dacă bat coloptele de nuntă în 2020, fostul ministru a răspuns:

„Tot bat de când m-am cunoscut cu Adrian Alexandrov. Deocamdată am făcut un botez. Ori de câte ori am decis să ne căsătorim, s-a întâmplat ceva care ne-a împiedicat. Amândoi credem în familie şi în faptul că o relaţie este mult mai puternică în faţa provocărilor atunci când este asumată oficial. Este o concluzie la care eu am ajuns în urma experienţei personale, în timp ce la Adrian ţine de valorile în care el crede”, a mai spus Elena Udrea.

