Mesajul avocatului Elenei Udrea. „Lupta nu se oprește aici.” Cum își va scoate clienta din închisoare

Avocatul Elenei Udrea, Silvia Uscov, susține că decizia ÎCCJ prin care se va aplica legea penală mai favorabilă, iar Elena Udrea și alți inculpați ar putea ieși din pușcărie, este o reușită, dar că mai sunt lucruri de făcut. Specialista nu vrea să se oprească aici.

„De Ziua Europeana a Avocatului, ICCJ s-a raliat poziției exprimate de avocați în atâtea dosare, dar și de judecătorul raportor Andrei Claudiu Rus, în sensul următor, cu care sunt de acord în privința primului punct:

1. Normele referitoare la întreruperea cursului prescripţiei sunt norme de drept penal material (substanţial) supuse din perspectiva aplicării lor în timp principiului activităţii legii penale prevăzut de art. 3 din Codul penal, cu excepţia dispoziţiilor mai favorabile, potrivit principiului mitior lex prevăzut de art. 15 alin. (2) din Constituţie şi art. 5 din Codul penal.

2. Instanţa care soluţionează contestaţia în anulare, întemeiată pe efectele deciziilor Curţii Constituţionale nr. 297/26.04.2018 şi nr. 358/26.05.2022, nu poate reanaliza prescripţia răspunderii penale, în cazul în care instanţa de apel a dezbătut şi a analizat incidenţa acestei cauze de încetare a procesului penal în cursul procesului anterior acestei din urmă decizii.”

Avocatul Elenei Udrea nu renunță

Avocatul Elenei Udrea a declarat că lupta nu a luat sfârșit și că vor urma cererile de sesizare a CJUE. Acesta a lăsat de înțeles că are o nouă strategie pentru a își scoate clienta din închisoare.

„Dar lupta nu s-a oprit prin câștigarea unei prime bătălii deoarece următorul atac va veni printr-un val de cereri de sesizare a CJUE. Una a fost deja admisă și dosarul se află pe rolul CJUE, eu am una formulată într-un dosar cu termen în decembrie, iar de alta am scăpat printr-o soluție de inadmisibilitate a acesteia (atunci când am invocat și excepția de neconstituționalitate a legii de ratificare a Tratatului de la Lisabona).

Prin urmare, nu ne relaxăm, ci mutăm lupta și pe alte fronturi.

P.S. O ultimă mențiune: eu aș fi respins sesizările ICCJ ca inadmisibile.”, scrie avocatul Elenei Udrea pe Facebook.