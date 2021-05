A fost făcut un apel după dispariția tulburătoare a unui adolescent din Clermont-Ferrand. Maria T, în vârstă de 15 ani, a dispărut miercuri, 26 mai, la ora 14:00, în zona pieței Saint-Pierre din centrul orașului Clermont-Ferrand. Plecase de la logoped și, potrivit mamei sale, trebuia să se întoarcă cu tramvaiul la casa familiei situată lângă CHU Estaing. Potrivit unor martori, ea a fost văzută în tramvai în această după-amiază de joi. Maria este descrisă ca fiind naivă, dar prudentă. Nu avea telefonul mobil cu ea când a dispărut. Adolescenta are o înălțime de 1,63 cm, cântărește 60 de kilograme, are ochi albaștri, părul până la umeri prins într-o coadă. Poartă pantaloni kaki, adidași albi şi are aparat dentar (foto), relatează francebleu. Mesajul apărut social media Mesajul disperat a fost preluat de pe un grup şi de către Ileana Georgescu. Aceasta a relatat câteva date despre românca dispărută: „Dragele mele …. Recunosc mă gândesc că doar o minune de oriunde va face posibila găsirea Mariei”, a scris pe contul personal de socializare.

Maria provine dintr-o familie bună. Părinții sunt profesori universitari

Mesajul postat de Ileana Georgescu: „Dragele mele …. Recunosc mă gândesc că doar o minune de oriunde va face posibila găsirea Mariei …

Sunt prietenii mei, și de ieri nu o găsesc pe Maria. Locuiesc in Franța, tatăl profesor universitar , mama asemenea … Au doi copii, acum doar unul … (plâng în continuu de când am aflat) . Am rugat-o pe Claudia, știind ce putere are acest grup ! Multe suntem mame, mătuși, surori, și tot așa … E greu de imaginat decât dacă treci prin așa ceva.

Vă rog, distribuiți oriunde și oricând, prietenilor prietenilor lor voștri … Doamne să aibă milă! Aveți grijă de voi și vă mulțumesc înmiit!”, este mesajul distribuit pe Facebook, în încercarea de a o găsi pe Maria, tânăra româncă dispărută în Franța.

