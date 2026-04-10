Melania Trump respinge orice asociere cu Jeffrey Epstein. Prima doamnă cere audieri publice în Congres

Prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a susținut o declarație publică rară la Casa Albă în care a respins ferm orice asociere cu finanțatorul american Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale, potrivit Associated Press.

Intervenția vine într-un moment în care subiectul Epstein revenise în atenția publică după publicarea unor documente oficiale și după luni de presiuni politice privind transparența investigațiilor.

În timpul declarației, prima doamnă a caracterizat acuzațiile drept nefondate și a cerut încetarea imediată a ceea ce a numit o campanie de defăimare, solicitând totodată organizarea unor audieri publice în Congres dedicate victimelor.

Melania Trump a citit un mesaj pregătit în Grand Foyer al Casei Albe, fără a răspunde ulterior întrebărilor jurnaliștilor. În declarația sa, ea a respins categoric acuzațiile privind implicarea sa în activitățile lui Epstein.

„Poveștile sunt complet false” și „acuzațiile sunt calomnii la adresa mea”, a afirmat aceasta, potrivit Associated Press.

De asemenea, prima doamnă a declarat:

„Minciunile care mă leagă de dezonorantul Jeffrey Epstein trebuie să înceteze astăzi.”

Ea a adăugat că persoanele care răspândesc aceste informații sunt „lipsite de standarde etice, de umilință și de respect” și a subliniat că respinge „încercările răuvoitoare de a-mi defăima reputația”.

Potrivit Reuters, aceasta a insistat că nu a avut „niciodată o relație” cu Epstein sau cu Ghislaine Maxwell și că nu a avut cunoștință despre infracțiunile acestuia.

Declarația Melaniei Trump a fost descrisă de presa internațională drept una neobișnuită, atât prin ton, cât și prin momentul ales.

Potrivit Washington Post, intervenția a avut loc într-o perioadă în care scandalul Epstein pierduse din vizibilitate, fiind eclipsat de alte subiecte majore, inclusiv tensiunile geopolitice legate de Iran.

Cu toate acestea, discursul primei doamne a readus subiectul în prim-planul agendei politice. Declarația vine pe fondul unei noi etape de scrutin public, generată de publicarea documentelor din dosarul Epstein și de presiunile pentru transparență.

Sky News subliniază că intervenția a fost „surprinzătoare” și a avut ca scop oprirea „acuzațiilor care îi afectează reputația”.

Un element central al declarației a fost solicitarea adresată Congresului de a organiza audieri publice pentru victimele lui Epstein.

Melania Trump a afirmat:

„Fiecare femeie ar trebui să aibă ziua ei pentru a-și spune povestea în public, dacă dorește. Atunci, și numai atunci, vom avea adevărul.”

Această propunere a fost remarcată de mai multe instituții media internaționale, fiind interpretată ca o încercare de a muta accentul dezbaterii către victime.

Potrivit Associated Press, două dintre acuzatoarele lui Epstein au reacționat ulterior, afirmând:

„Ceea ce ne dorim este responsabilitate, transparență și justiție.”

Declarația a generat reacții imediate în mediul politic american. Conform relatărilor din presa internațională, atât democrați, cât și republicani au reacționat la apelul pentru audieri.

Parlamentari democrați au susținut ideea organizării unor audieri publice, în timp ce republicani au cerut intensificarea acțiunilor judiciare și continuarea investigațiilor.

De asemenea, subiectul Epstein continuă să creeze tensiuni politice, inclusiv în interiorul Partidului Republican, unde există opinii divergente privind gestionarea cazului și publicarea documentelor.

Melania Trump a recunoscut că a făcut parte din aceleași cercuri sociale cu Epstein, însă a subliniat că nu a existat o relație apropiată.

Potrivit Washington Post, aceasta a explicat că interacțiunile au fost limitate la evenimente sociale din anii 2000, fără implicare personală sau profesională.

Ea a respins și afirmațiile potrivit cărora Epstein ar fi avut un rol în relația sa cu Donald Trump, precizând că l-a cunoscut pe acesta în 1998, la o petrecere din New York.

În plus, prima doamnă a calificat un email din 2002, adresat lui Ghislaine Maxwell și inclus în documentele oficiale, drept „corespondență casual” fără semnificație.

Declarația vine în contextul publicării unor documente în baza legislației privind transparența dosarului Epstein. Aceste documente includ corespondență, fotografii și alte materiale care evidențiază conexiunile sociale ale lui Epstein cu persoane influente.

Potrivit Euronews, cazul Epstein continuă să afecteze scena politică americană și să genereze întrebări legate de amploarea rețelei sale și de eventualele conexiuni cu figuri publice.

De asemenea, documentele publicate au determinat solicitări suplimentare pentru desecretizarea completă a informațiilor și pentru investigarea tuturor persoanelor implicate.

Cazul Epstein a reprezentat un subiect sensibil pentru administrația condusă de Donald Trump, fiind asociat cu presiuni publice și controverse politice.

Potrivit Reuters, scandalul a „umbrit în mod repetat” administrația și a generat dezbateri privind transparența și responsabilitatea instituțiilor.

Declarația Melaniei Trump este considerată de analiști ca având potențialul de a readuce subiectul în centrul atenției și de a influența discursul politic din Washington.

Jeffrey Epstein a fost arestat și acuzat de trafic de minori, însă a murit în 2019 în detenție, înainte de începerea procesului. Moartea sa a fost oficial clasificată drept sinucidere, dar a generat numeroase controverse.

Colaboratoarea sa apropiată, Ghislaine Maxwell, a fost condamnată în 2021 pentru rolul în recrutarea victimelor.

Cazul rămâne unul dintre cele mai complexe și mediatizate din ultimele decenii, implicând persoane influente și generând investigații extinse la nivel federal.

Declarația Melaniei Trump reprezintă o intervenție directă într-un subiect sensibil, care continuă să genereze reacții politice și sociale.

Prin respingerea acuzațiilor și solicitarea unor audieri publice, prima doamnă a contribuit la readucerea cazului Epstein în centrul atenției.

Evoluțiile viitoare depind de deciziile Congresului și de procesul de publicare a documentelor rămase, în timp ce presiunea pentru transparență și responsabilitate rămâne ridicată în spațiul public.