Meghan și Harry, pe cale să piardă tot. Retragerea titlurilor de duci de Sussex, cerută în Parlament

Specialiștii în ținute vestimentare au analizat hainele pe care le-a purtat Meghan Markle în fața camerelor de luat vederi, în documentarul pe care l-a lansat împreună cu soțul ei, Harry.

Conform estimărilor una din bluzele, de cașmir și lână, cu dungi roșii, pe care o poartă ducesa de Sussex ar costa în jur de 295 de dolari. Bluza ar purta eticheta La Ligne. Meghan purta această bluză peste o pereche de pijamale Bonne Nuit, din bumbac roșu, care costă aproximativ 250 de dolari.

Iar în spatele el, se află aruncată o pătură Hermès Avalon din cașmir, a cărui valoare pornește de la 1.625 de dolari, după cum relatează The Wall Street Journal.

De asemenea, experții în fashion au remarcat, la ducesă o brățară Cartier Love și un ceas Tank.

Seria a provocat indignare în rândul susținătorilor familiei regale

Seria documentară în care apar cei doi duci de Sussex a provocat numeroase controverse în Marea Britanie. Afirmațiile pe care aceștia le-au făcut cu privire la familia regală și la relațiile dintre membrii săi au stârnit indignare în rândul susținătorilor monarhiei britanice. S-a ajuns chiar în situația în care subiectul a fost dezbătut în parlamentul de la Londra, iar conservatorii au declarat că celor doi ar trebui să li se retragă titlurile nobiliare

„Este timpul să le luăm titlurile”, a declarat parlamentarul Tim Loughton, în timp ce deputatul Bob Seely i-a acuzat pe cei doi că și-au propus să distrugă monarhia.

Un alt oficial, Guy Opperman a îndemnat publicul să „boicoteze” serialul, catalogând cuplul drept „complet irelevant pentru această țară”.

Mai mulți reprezentanți britanici de rang înalt, între care și ministrul de Externe, James Cleverly, au luat apărarea familiei regale

„Nu există un mai mare susţinător al unui Regat Unit multicultural decât regele Charles al III-lea”, a declarat James Cleverly pe Sky News.

Meghan Markle nu și-a înțeles rolul în Familia Regală

Potrivit autoarei cărții „The Palace Papers: Inside The House of Windsor – The Truth and the Turmoil”, Tina Brown, soția prințului Harry, Meghan Markle ar fi dorit să aibă un statut superior și să fie implicată în deciziile de stat.

Meghan Markle, susține autoarea, nu ar fi înțeles care este scopul acestor angajamente oficiale. Un fost angajat de la Palat i-a spus Tinei Brown că ducesa de Sussex ar fi preferat să scoată în evidență anumite cauze pentru care lupta, scrie Mirror.co.uk.

La întoarcerea din turneu, Meghan Markle nu a înțeles de ce nu primește felicitări pentru prestația din aceste călătorii. Atunci, potrivit autoarei, Meghan Markle a ajuns la concluzia că „monarhia are mai mare nevoie de ea decât are ea de Familia Regală”.