Meghan Markle, fiica unor oameni foarte bogați. Puțini știu de ce s-a căsătorit, de fapt, prințul Harry cu ea

Meghan Markle a dus o viață de prințesă și înainte de intrarea ei în familia regală britanică. Se bucura de o popularitate mult mai mare în SUA, decât în prezent și avea în conturi milioane de dolari.

Câștiguri importante

Meghan Markle a jucat în mai multe filme, dar a avut apariții și în serialele de televizune „CSI: Miami“ sau „90210“. A devenit cu adevărat celebră odată cu serialul „Suits“ (Costume) care a avut opt sezoane și care este difuzat în continuare pe Netflix. Meghan Markle a mai câștigat bani frumoși și de pe urma contractelor de publicitate.

Înainte de căsătoria cu prințul Harry, avea o avere estimată la 5 milioane de dolari. Potrivit Knownetworth, Meghan Markle a câștigat 50.000 de dolari pentru fiecare episod al celebrului serial „Suits“.

Pentru apariția sa în filmul „Remember Me“, Meghan a încasat 175.000 dolari, pentru filmul „The Candidate“, a obținut 161.000 dolari, iar pentru prestația din filmul independent „The Boys and Girls Guide to Getting Down“, a primit 145.000 dolari.

Succes uriaș

După căsătoria cu Prințul Harry, Meghan Markle a fost permanent în lumina reflectoarelor. A declarat în nenumărate rânduri că a fost hărțuită de paparazzii și criticată pe nedrept de presa din Marea Britanie. În 2020, Ducii de Sussesx au renunțat la îndatoririle regale și s-au mutat în Statele Unite.

Au dat lovitura cu serialul autobiografic „Meghan & Harry“, care este difuzat de Netflix și care are un succes uriaș. Contractul cu compania de streaming le-ar fi adus Ducilor de Sussex nu mai puțin de 100 de milioane de dolari.

În plus, cartea de memorii a prinţului Harry, „Rezervă“, în care acesta a lansat noi acuzații la adresa familiei relage britanice, a întregistrat vânzări record și i-a adus în conturi câteva milioane de dolari. Ducele de Sussex a obținut și un contract pentru patru cărți în valoare de 35 milioane de dolari, potrivit viva.ro.