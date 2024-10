Monden Meghan Markle o imită pe cumnata sa, Kate. Îi vânează garderoba







Ultima alegere vestimentară a lui Meghan Markle a fost „inspirată” de tradiția Prințesei de Wales de a promova sustenabilitatea prin modă, potrivit tabloidelor britanice.

Ducesa de Sussex a ales sa poarte o rochie roșie impresionantă, pe care a mai purtat-o anterior, în cadrul unui eveniment caritabil desfășurat la Los Angeles în weekendul trecut. Această alegere de a recicla o piesă vestimentară a fost văzută de mulți ca un gest de apropiere față de stilul adoptat de Prințesa Kate.

Meghan Markle, cu ochii pe garderoba cumnatei

Meghan Markle a purtat pentru prima dată această rochie roșie, cu o fustă voluminoasă, în 2021, la Gala Salute To Freedom din New York, alături de Prințul Harry. Cu ocazia evenimentului caritabil de sâmbătă, Ducesa a optat pentru o versiune modificată a rochiei, îndepărtând suprafusta pentru a crea un look mai simplu și elegant. Această adaptare a fost considerată de către unii observatori ca un gest „reminiscent” de alegerile vestimentare ale Prințesei Kate.

Potrivit lui Dorothy Reddin de la GB News, alegerea lui Meghan de a recicla o piesă vestimentară este în ton cu stilul adoptat de Prințesa Kate, cunoscută pentru abordarea sa durabilă în materie de modă. Reddin a subliniat că „această tactică de reciclare este un semn distinctiv al abordării economice a lui Kate față de moda regală”.

De-a lungul anilor, Prințesa de Wales a fost admirată pentru adaptarea și reutilizarea unor articole de îmbrăcăminte în diverse ocazii, evidențiind astfel preocuparea sa pentru sustenabilitate.

Prințesa de Wales: O „lecție de masterat în moda durabilă”

Unul dintre cele mai recente exemple de modă sustenabilă oferite de Prințesa Kate a fost la festivitățile Trooping the Colour, desfășurate la începutul verii. Ea a ales să poarte o rochie alb-negru semnată Jenny Packham, pe care o mai purtase în diverse ocazii în 2023. Pentru acest eveniment, rochia a fost modificată subtil, cu ajustări la talie și o fundă alb-negru adăugată la decolteu. Aceste ajustări delicate au fost apreciate de public și presă, fiind considerate un exemplu de reimaginare creativă a unei piese vestimentare.

Meghan Markle folosește moda pentru a transmite mesaje

De asemenea, Ducesa de Sussex a vorbit recent despre dorința sa de a sprijini branduri mai mici și emergente prin alegerile sale de modă. Într-un interviu acordat pentru The New York Times în luna august, Meghan a subliniat importanța de a folosi influența sa pentru a promova designerii cu care are relații strânse și brandurile mai puțin cunoscute. „În momentele în care știu că există un reflector global, iar atenția va fi acordată fiecărui detaliu a ceea ce pot sau nu pot purta, atunci susțin designerii cu care am o prietenie foarte bună și brandurile mai mici și în ascensiune care nu au primit atenția pe care ar trebui să o primească”, a explicat Meghan. Ea a adăugat că „acesta este unul dintre cele mai puternice lucruri pe care le pot face, purtând pur și simplu un cercel.”

În timp ce unii comentatori au considerat că Meghan Markle se inspiră de la Prințesa de Wales prin alegerile sale recente, fiecare dintre ele își păstrează propriul stil distinctiv. Ambele figuri regale, Meghan și Kate, folosesc moda pentru a transmite mesaje despre sustenabilitate și sprijinirea brandurilor locale, dar fiecare o face în felul său unic. Dacă Prințesa Kate se concentrează pe adaptarea și reutilizarea pieselor din garderoba sa, Meghan se axează mai mult pe sprijinirea tinerelor talente din industria modei, transformând fiecare apariție publică într-o oportunitate de a aduce în prim-plan designeri în curs de dezvoltare, potrivit express.co.uk.